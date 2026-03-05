Un ulteriore importante potenziamento dell'Area Emergenza per rispondere ai bisogni delle persone fragili

È stata inaugurata l’Unità di Geriatria del Policlinico Tor Vergata, un nuovo tassello nel potenziamento dell’Area Emergenza pensato in modo specifico per rispondere ai bisogni delle persone fragili, degli anziani e dei pazienti affetti da patologie croniche.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e del Ministro della Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini e del Rettore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron e Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata Ferdinando Romano.

Presente il Presidente del Municipio VI Le Torri, Nicola Franco.

Realizzata grazie ai fondi del Giubileo e destinati al Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA), di cui alla DGR 22/2024, la nuova unità di degenza, situata al 4° piano della Torre 8, dispone di 20 posti letto ed è già operativa dal 22 gennaio 2026.

L’intervento, consegnato nei tempi programmati, costituisce un rafforzamento dell’area dell’Emergenza e Urgenza e nasce dall’esigenza di affrontare l’aumento costante degli accessi al Pronto Soccorso da parte di pazienti con pluripatologie, condizioni di fragilità clinica e bisogni assistenziali complessi.

La presenza di un’Unità di Geriatria dedicata consente di garantire una presa in carico tempestiva e multidisciplinare, con percorsi assistenziali mirati e personalizzati.

L’Unità, diretta dal Prof. Davide Canosci Della Morte, Responsabile della UOC di Epatologia, Nutrizione Clinica e Geriatria, comprende 9 stanze doppie e 2 stanze singole, di cui una con bagno accessibile a persone con disabilità. Gli spazi sono stati progettati per assicurare comfort, sicurezza e continuità assistenziale, elementi fondamentali nella gestione di pazienti fragili e cronici.

La ristrutturazione ha interessato circa 1.000 metri quadrati di superficie funzionale, oltre a 300 metri quadrati di aree comuni e spazi di attesa, per un investimento complessivo di 4.209.000 euro.

Il Rettore Nathan Levialdi Ghiron dichiara: “Oggi si inaugura non soltanto un nuovo reparto: questa è la prima inaugurazione che facciamo con la nuova Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il servizio sanitario nazionale del Policlinico di Tor Vergata.

Un traguardo per noi fondamentale frutto di una grande collaborazione istituzionale con la Regione Lazio con il Ministero dell’Università e della Ricerca, con il Ministero della Salute.

L’integrazione con il territorio per noi rappresenta un aspetto fondamentale: sono molto contento che oggi si inauguri il reparto di geriatria che cura le vulnerabilità, le persone fragili, uno dei nostri obiettivi principali, accanto alle altre specializzazioni presenti nel nostro policlinico.

La piena simbiosi tra il mondo universitario e il servizio sanitario nazionale consente il raggiungimento di questi risultati: oggi con l’inaugurazione di questo reparto e tutte le punte di eccellenza che abbiamo già raggiunto e domani con quelle che abbiamo in programma di raggiungere.

Credo che questa simbiosi si sia compiuta e che rappresenti il vero punto di forza, una piena integrazione tra le due componenti che reciprocamente si autoalimentano e consentono di raggiungere obiettivi di grandissimo livello, di grandissimo prestigio”.

Il Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata Prof. Ferdinando Romano dichiara: “L’apertura della Unità di Geriatria dell’Azienda ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata rappresenta la concreta attuazione dell’indirizzo regionale di tutela delle fragilità, incarnando quell’idea di sanità che sta dalla parte di chi ha più bisogno. Questi nuovi venti posti letto, dopo quelli di recente attivazione della Medicina d’Urgenza, ampliano ulteriormente la disponibilità di posti per i pazienti del Pronto Soccorso e per quelli da ricoverare in elezione, garantendo un percorso di cura che si fonda non solo sull’eccellenza clinica ma anche su qualità dell’accoglienza, tutela della privacy e dignità della persona”.

Continua: “il PTV nell’ultimo periodo ha aumentato del 10% i ricoveri e del 15% il numero degli interventi chirurgici e migliorato nettamente la qualità dell’accoglienza e dei servizi nell’Area dell’Emergenza, nonostante un significativo aumento del numero degli accessi al Pronto Soccorso,.

Questi risultati – conclude il Prof. Romano – sono stati possibili grazie alla dedizione e all’impegno che tutti gli operatori, di ogni categoria professionale, hanno profuso con passione e spirito di abnegazione e grazie alla Regione che ci ha dato risorse importanti per le infrastrutture e per le assunzioni di personale.

Il Prof David Della Morte Canosci conclude, esprimendo la propria commozione e gratitudine per la presenza ed il supporto del Presidente della Regione, del Ministro e di tutte le autorità intervenute : “La vicinanza delle istituzioni ci sprona a proseguire verso l’eccellenza nella nostra quotidiana attività di assistenza, ricerca e didattica. Un particolare ringraziamento al mio team di medici ed infermieri che, lavorando quotidianamente con grande impegno e devozione, ha reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo”.