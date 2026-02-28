Direzione Antifrode ADM: Sergio Gallo e l'AI che anticipa le frodi, sotto la guida di Alesse

In prima linea contro contraffazioni e evasioni, la Direzione Antifrode dell'ADM guidata da Sergio Gallo rivoluziona i controlli con AI predittiva. Dal Piano 2026 agli scanner nei porti, i successi sotto Roberto Alesse proteggono l'economia italiana da criminali data-driven

In un'Italia sotto assedio da frodi doganali che drenano miliardi, la Direzione Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) segna una svolta epocale. Da aprile 2023, il magistrato Sergio Gallo – ex uditore giudiziario, capo gabinetto di Roma Capitale e esperto Agromafie – dirige operazioni che hanno trasformato il settore. Grazie alla visione del Consigliere Roberto Alesse, alla guida ADM da oltre tre anni, l'Antifrode passa da inseguimenti reattivi a intelligence predittiva con AI. Un cambio di paradigma che, dal 2024 al febbraio 2026, ha intensificato sequestri e inibizioni.

Con laurea a Napoli Federico II (108/110) e master in management giudiziario, Gallo unisce rigore legale a pragmatismo amministrativo. Nominato dal Ministro dell'Economia, ha assunto anche interim all'Intelligence ADM e presieduto commissioni strategiche. Risultato: una struttura che non aspetta la frode, ma la prevede.

Piano Antifrode 2026: la rete che collega tutto

Lanciato il 16 febbraio 2026 proprio dalla sua Direzione, il Piano introduce la Rete Nazionale Antifrode. AI in tempo reale collega ADM a polizia, fiutando anomalie su e-commerce extra-UE: piccoli pacchi sotto 150 euro, spesso cavalli di Troia per contraffazioni. Sequestri coordinati stanno già colpendo reti criminali.

Algoritmi contro Reti Nascoste e Italian Sounding

Gli strumenti di Gallo incrociano dati eterogenei, captando "segnali deboli" da spedizioni frammentate. Focus sul Made in Italy: AI blocca l'Italian Sounding analizzando descrizioni e rotte, fermando prodotti fake prima dei mercati. Un'arma letale per agroalimentare sotto attacco mafioso.

Porti High-Tech: Scanner e Autentica in Azione

A Genova e Trieste, scanner X potenziati da AI confrontano dichiarazioni con realtà, segnalando discrepanze automatiche. L'assistente autentica identifica brevetti violati all'istante. Nei monopoli: oltre 800 siti gioco illegali oscurati nel 2025; telematizzazione accise smaschera carburanti fantasma.

Alesse, l'architetto della trasformazione ADM

Da oltre un triennio, Roberto Alesse imprime all'ADM un ritmo innovativo, fornendo a Gallo risorse e visione. La sua strategia ha reso i controlli algoritmici, non più empirici: ogni ispezione si basa su punteggi di rischio. Un duo che rende l'Italia più sicura.

L'Antifrode di Gallo e Alesse non è solo tecnologia: è difesa del tessuto economico nazionale, in un 2026 dove le frodi evolvono quanto l'AI che le combatte.