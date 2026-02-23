Economia, Lucaselli (FdI): “La ripresa si consolida grazie al Governo Meloni. Crescita reale e fiducia tornano protagoniste”

23 febbraio 2026 a

“I dati diffusi oggi da Confcommercio confermano ciò che Fratelli d’Italia e il Governo Meloni sostengono da tempo: l’Italia sta crescendo e la ripresa si consolida su basi solide, grazie a politiche economiche serie, responsabili e orientate alla stabilità”. Lo dichiara Ylenja Lucaselli, vice responsabile nazionale dipartimento economia FDI- Capogruppo commissione bilancio.

“Il dato sul PIL di febbraio a +1,3%, in linea con il miglioramento del clima di fiducia e con la progressiva ripartenza dei consumi, dimostra che non siamo di fronte a un rimbalzo effimero – prosegue – ma a una crescita strutturale sostenuta da riforme che hanno rafforzato l’occupazione, contribuito alla riduzione dell’inflazione e contenuto i costi energetici per famiglie e imprese. È il risultato di scelte economiche improntate alla prudenza nei conti pubblici e al sostegno concreto del sistema produttivo”.

Lucaselli sottolinea in particolare il passaggio di Confcommercio sulla pressione fiscale: “È significativo che venga riconosciuto il ruolo della riduzione delle tasse come leva per rendere più duratura la ripresa. Su questo fronte il Governo Meloni ha già avviato interventi concreti: dal taglio del cuneo fiscale alla riforma complessiva del sistema tributario, fino alle misure di sostegno al lavoro autonomo e alle piccole e medie imprese. Provvedimenti che hanno contribuito a rafforzare la fiducia di chi investe, produce e crea occupazione”.

“La crescita economica – aggiunge – non nasce per caso: nasce quando lo Stato crea condizioni favorevoli, quando sostiene chi lavora e quando garantisce stabilità e credibilità internazionale. Oggi l’Italia è percepita come un Paese più affidabile, capace di attrarre investimenti e di difendere i propri interessi in Europa”.

“Questi risultati dimostrano che la strategia del Governo è quella giusta: meno tasse, più crescita, più opportunità per chi lavora e produce. Fratelli d’Italia continuerà a sostenere con determinazione le imprese italiane, valorizzando il Made in Italy e favorendo un ambiente economico competitivo e sostenibile, in cui la crescita non sia un’eccezione ma la normalità”, conclude Lucaselli.