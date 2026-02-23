Torna in onda lo spot cult della Sip con Massimo Lopez: cosa c'è dietro

23 febbraio 2026 a

È ricomparso ieri sulle principali reti televisive italiane lo storico spot della SIP con Massimo Lopez, diventato celebre negli anni ’90 per il claim «Una telefonata allunga la vita». Il ritorno improvviso della pubblicità del 1994 – girata alle Cave della Magliana, ideata da Armando Testa e diretta da Alessandro d'Alatri – ha scatenato la nostalgia dei social, generando oltre 30.000 ricerche in poche ore e centinaia di commenti emozionati.

Lo spot, premiato con il Leone d’Oro ai Cannes Lions e parte di una saga conclusa nel 1999 con un cameo di Tullio Solenghi, è tornato in onda senza spiegazioni ufficiali. Molti utenti ipotizzano una strategia di TIM, erede della SIP, in vista del Festival di Sanremo 2026, di cui è sponsor. Sui social c’è già chi spera in un seguito aggiornato, magari con Lopez alle prese con gli smartphone di oggi.