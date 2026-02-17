Formazione e edilizia: Leonardo Maria Del Vecchio Presidente di Mastri 4.0

17 febbraio 2026 a

Leonardo Maria Del Vecchio diventa Presidente di Mastri 4.0, progetto dedicato alla formazione, qualificazione e inserimento professionale delle maestranze nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture, pubbliche e private. La nomina segue l’ingresso di LMDV Capital, family office dell’imprenditore, nel capitale di Impredo S.p.A. – operatore attivo nel settore delle costruzioni e dello sviluppo immobiliare - segnando così una nuova fase di sviluppo per il Gruppo.

Un ponte tra scuola e lavoro, tra chi cerca un’occasione e chi è pronto a offrirla. Mastri 4.0 è la “scuola dei mestieri”, ideata da Daniele D’Orazio, Fondatore e Presidente di Impredo, realizzata da Impredo Academy, struttura creata ad hoc per formare profili professionali qualificati e rafforzare le competenze tecniche. Il progetto nasce come risposta concreta a una delle principali criticità del settore: la carenza di capitale umano specializzato. Il modello, già operativo, integra scuola, formazione e imprese, attraverso percorsi costruiti su fabbisogni reali e risultati misurabili.

«Mastri 4.0 non è un progetto accessorio, ma un’infrastruttura strategica per il futuro non solo dell’edilizia italiana, ma dell’intero sistema infrastrutturale del Paese – commenta Daniele D’Orazio –. L’ingresso di Leonardo Maria Del Vecchio conferma una visione condivisa: investire nei mestieri e nelle persone significa investire nella crescita reale dell’Italia». La Presidenza di Leonardo Maria Del Vecchio rafforza la visione di lungo periodo del progetto, con l’obiettivo di estenderlo su scala nazionale, dotandolo di una governance solida e di una capacità di impatto strutturale sull’intera filiera produttiva. Inoltre, consolida il posizionamento di Mastri 4.0 come modello stabile e replicabile di sviluppo del capitale umano, capace di integrare tradizione del mestiere, innovazione industriale e responsabilità sociale.