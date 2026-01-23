Leggi il settimanale
"Divento comunista se...". Il video esilarante: occhio al colpo di scena

Ci sono momenti nella vita in cui una scelta può cambiare tutto. Un lavoro nuovo. Un amore improvviso. O, come in questo caso, una bottiglietta di plastica e un contenitore piazzato a qualche metro di distanza. "Se faccio centro divento comunista". Una frase che pesa più di un programma elettorale e che trasforma un semplice lancio in un referendum ideologico ad alta tensione: che succederà? Il protagonista diventerà un seguace di Marx e Engels, sposerà la falce e martello, inizierà a frequentare centri sociali e collettivi? Il colpo di scena è dietro l'angolo: gustatevi il video di mrvidia!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da | satiro (@mrvidia)

 

