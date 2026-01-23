"Divento comunista se...". Il video esilarante: occhio al colpo di scena

23 gennaio 2026 a

a

a

Ci sono momenti nella vita in cui una scelta può cambiare tutto. Un lavoro nuovo. Un amore improvviso. O, come in questo caso, una bottiglietta di plastica e un contenitore piazzato a qualche metro di distanza. "Se faccio centro divento comunista". Una frase che pesa più di un programma elettorale e che trasforma un semplice lancio in un referendum ideologico ad alta tensione: che succederà? Il protagonista diventerà un seguace di Marx e Engels, sposerà la falce e martello, inizierà a frequentare centri sociali e collettivi? Il colpo di scena è dietro l'angolo: gustatevi il video di mrvidia!