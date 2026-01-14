Scuola, Valditara incontra Manfredi presidente dell'Anci: focus su Pnrr

14 gennaio 2026 a

a

a

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha incontrato il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), Gaeatano Manfredi. Lo scrive in un post sui social. "Oggi, insieme al presidente di Anci Gaetano Manfredi e ai nostri uffici, abbiamo discusso dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (Pnrr), "con particolare attenzione agli asili nido, e di sicurezza antincendio. Un confronto costruttivo per affrontare in modo sinergico le sfide comuni", scrive Valditara.