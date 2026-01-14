Maradona e quei palleggi in musica prima di Bayern-Napoli: il video entrato nel mito

14 gennaio 2026 a

Uno stadio, un pallone, una musica trascinante. E soprattutto un campione assoluto, per molti il più grande di tutti i tempi, Diego Armando Maradona. Sono questi gli ingredienti di un video magico rimasto nella storia che in questi giorni è tornato in auge su YouTube. Siamo nell'aprile del 1989 e il numero 10 del Napoli si sta riscaldando prima della semifinale di Coppa Uefa contro il Bayern di Monaco, all'Olimpiastadion, che gli azzurri alla fine vinceranno.

Maradona sulle note di Live is Life, grande successo internazionale degli austriaci Opus, inizia a palleggiare con il pallone. Riscaldamento che diventa ben presto la danza ipnotica di un funambolo del calcio che incanta lo stadio e rapisce migliaia di tifosi. Ecco il video integrale di quei minuti entrati nella storia del calcio e nella memoria collettiva a 37 anni di distanza.