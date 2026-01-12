Brand in crescita: i 5 protagonisti del 2026

Luca Rossignoli 12 gennaio 2026 a

Meraki, una nuova visione del food italiano tra riso e tartufo

Meraki (@meraki.food.ita) nasce in Italia nel 2024 dall’iniziativa di un giovane imprenditore che ha scelto di costruire il proprio progetto attorno a due ingredienti simbolo dell’eccellenza gastronomica nazionale: il riso e il tartufo. Alla base del marchio non c’è soltanto la volontà di creare una linea di prodotti di qualità, ma una visione imprenditoriale che unisce tradizione, ricerca e innovazione, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio agroalimentare italiano in una chiave contemporanea e orientata al mercato globale.

Fin dalle fasi iniziali, il progetto Meraki si sviluppa a partire da una profonda attenzione alle materie prime. La selezione dei fornitori, il controllo dei processi produttivi e la cura artigianale applicata a ogni passaggio della filiera rappresentano elementi centrali della filosofia aziendale. Ogni prodotto nasce da un percorso strutturato, che punta a garantire affidabilità, coerenza qualitativa e rispetto dell’identità del prodotto, senza compromessi.

Specializzata nella lavorazione e valorizzazione del riso e del tartufo, Meraki ha costruito una gamma pensata per rispondere alle esigenze di un pubblico professionale. I prodotti sono progettati per offrire costanza nelle performance, versatilità in cucina e funzionalità operativa, caratteristiche fondamentali per il mondo della ristorazione contemporanea. L’azienda si rivolge in particolare a chef e operatori del settore che cercano ingredienti capaci di esprimere gusto, eleganza e affidabilità nel tempo.

Il cuore dell’attività è rappresentato dal canale Ho.Re.Ca. e dal mercato B2B, ambiti in cui Meraki si propone come partner strategico piuttosto che come semplice fornitore. Accanto alla propria linea di prodotti, l’azienda sviluppa infatti anche progetti di private label, offrendo supporto a ristoratori, distributori e realtà food interessate a creare soluzioni personalizzate, in linea con standard qualitativi elevati e con una forte identità italiana.

Nonostante la giovane età, Meraki ha mostrato fin da subito una vocazione internazionale. Il marchio è oggi presente in quattro Paesi, con una strategia di espansione mirata sia ai mercati consolidati sia a quelli emergenti. L’obiettivo è portare l’eccellenza del food italiano oltre i confini nazionali, mantenendo coerenza di posizionamento, qualità costante e riconoscibilità del brand.

Meraki si inserisce così in quella nuova generazione di imprese del food italiano capaci di coniugare radici territoriali e visione globale. Un progetto giovane ma strutturato, che guarda al futuro partendo da ciò che l’Italia sa fare meglio, reinterpretandolo con un linguaggio imprenditoriale moderno e orientato alla qualità.

SITO WEB: https://risomeraki.it

WorldWideLux: l’eccellenza dell’hospitality italiana che conquista il mondo

Nel panorama dell’hospitality di lusso, un nuovo nome sta emergendo come simbolo di innovazione, esclusività e professionalità: WorldWideLux, il gruppo italiano che sta ridefinendo il concetto di viaggio di alta gamma su scala globale. Fondato da Giacomo Rigante, il progetto nasce con l’obiettivo di superare i tradizionali standard del luxury travel, trasformando ogni esperienza in un percorso unico e personalizzato, disegnato su misura per chi cerca qualcosa di più di una semplice vacanza.

La storia di WorldWideLux inizia dall’idea di unire eleganza italiana, cura sartoriale del dettaglio e capacità operativa internazionale, creando un modello di hospitality capace di soddisfare sia clienti privati ad alto profilo sia partner professionali nel settore travel. L’approccio del gruppo è distintivo: ogni itinerario, ogni soggiorno e ogni servizio vengono concepiti come un progetto tailor-made, dove l’affidabilità, la qualità del servizio e la cura del dettaglio diventano elementi centrali.

Il gruppo opera in modo integrato su B2C e B2B, affiancando clienti privati, famiglie, imprenditori e high-net-worth individuals, ma anche agenzie estere, travel advisor internazionali, concierge di alto livello, aziende e club privati. Grazie a questo modello, WorldWideLux è oggi riconosciuto come partner italiano di riferimento per l’Europa e per le principali destinazioni internazionali, capace di offrire soluzioni esclusive e altamente personalizzate.

L’offerta del gruppo è ampia e articolata: include hotel e resort selezionati, ville e chalet di lusso, in collaborazione con operatori di primo piano; servizi di trasporto premium; experience tailor-made, dal yachting alle crociere di lusso fino a viaggi in destinazioni remote e spesso non accessibili tramite i circuiti tradizionali. Ogni proposta è studiata per armonizzarsi con le esigenze e lo stile di vita del cliente, facendo della personalizzazione un vero e proprio marchio di fabbrica.

Un asset strategico fondamentale è il servizio di Private Jet, uno dei pilastri del gruppo. WorldWideLux gestisce voli charter short e long haul, con un approccio consulenziale che garantisce sicurezza, riservatezza e flessibilità. Il Private Jet non è visto come un semplice mezzo di trasporto, ma come parte integrante dell’esperienza, con accesso a una rete selezionata di operatori internazionali e gestione completa delle operazioni, dal decollo all’arrivo a destinazione.

Ciò che distingue realmente WorldWideLux è il taglio sartoriale italiano: ogni itinerario è progettato come un abito su misura, costruito attorno alle esigenze, ai desideri e al gusto estetico del cliente. L’attenzione alla qualità, la precisione nella pianificazione e la conoscenza approfondita delle dinamiche del settore trasformano ogni viaggio in un’esperienza unica e memorabile.

Oggi WorldWideLux è considerato uno dei principali interlocutori italiani nell’hospitality di lusso internazionale, capace di coniugare visione imprenditoriale, network globale e competenza tecnica, rappresentando una nuova idea di lusso: non standardizzata, non replicabile, ma autenticamente personalizzata. In un mercato in continua evoluzione, il gruppo si pone come esempio di eccellenza italiana capace di dialogare con il mondo, confermando che il vero lusso non si misura solo in servizi o strutture, ma nella capacità di creare esperienze su misura che rimangono impresse.

SITO WEB: www.worldwidelux.com

Shoebuya, da intuizione streetwear a riferimento del resell a Brescia

Shoebuya nasce nel 2019 a Brescia da un’idea imprenditoriale guidata dalla passione per il mondo streetwear e per il resell di sneakers e articoli in edizione limitata. Con l’apertura del primo negozio fisico nel centro cittadino, il brand si afferma fin da subito come il primo resell store della città, offrendo a collezionisti e appassionati un’esperienza allora poco diffusa: la possibilità di vedere, toccare e acquistare dal vivo prodotti che fino a quel momento erano reperibili quasi esclusivamente online.

La risposta del pubblico è immediata e positiva. Shoebuya cresce rapidamente, consolidando la propria presenza sul territorio e affiancando allo store storico una piattaforma e-commerce capace di raggiungere clienti in tutta Italia. L’attenzione alla qualità del servizio, all’autenticità dei prodotti e alla selezione delle collezioni consente al marchio di costruire una solida reputazione, testimoniata da migliaia di clienti soddisfatti e da valutazioni altamente positive.

Il percorso di espansione prosegue nel 2025 con l’inaugurazione di un nuovo punto vendita all’interno del centro commerciale Elnos di Brescia. Un passo strategico che segna l’evoluzione del brand e rafforza la volontà di innovare l’esperienza di shopping, integrando in modo sempre più efficace dimensione fisica e digitale.

Sempre nel 2025, Shoebuya amplia ulteriormente la propria visione dando vita a un progetto inedito in collaborazione con Lentee, negozio ottico specializzato in occhiali e brand di ricerca. All’interno del Franciacorta Designer Village prende forma un concept store che unisce il mondo dello streetwear e del design contemporaneo dell’eyewear, rendendo accessibili collezioni luxury a prezzi outlet e intercettando un pubblico attento alle tendenze e allo stile.

Oggi Shoebuya non è soltanto un punto vendita, ma un vero e proprio luogo d’incontro per la cultura urbana, dove moda, design e lifestyle si intrecciano. Un concept giovane e dinamico che guarda al futuro con ambizione, ponendosi come uno dei riferimenti emergenti dell’esperienza retail e preparandosi a nuove espansioni e sviluppi nel corso del 2026.

SITO WEB: https://www.shoebuya.com/

Domenico Ferraro, dall’intuizione imprenditoriale a punto di riferimento dell’orologeria di lusso

C’è una storia di passione, competenza e visione imprenditoriale dietro il successo di D. & E. Luxury Watches, realtà specializzata nella vendita e assistenza di orologi di alta gamma con sede in provincia di Caserta. A guidarla è Domenico Ferraro, imprenditore campano che ha saputo trasformare un interesse giovanile per l’orologeria in un’azienda oggi riconosciuta a livello nazionale e internazionale.

Il percorso di Ferraro prende forma ben prima della fondazione ufficiale della società. Fin da giovane, infatti, si avvicina al mondo degli orologi di lusso, sviluppando una conoscenza tecnica approfondita e una sensibilità particolare per il valore storico e meccanico dei grandi marchi. Anni di esperienza sul campo, tra compravendita, studio dei movimenti e analisi dell’autenticità, pongono le basi per un progetto imprenditoriale strutturato.

Nel 2010 nasce D. & E. Luxury Watches, inizialmente come attività focalizzata sulla selezione e commercializzazione di segnatempo di prestigio. L’azienda cresce progressivamente, distinguendosi per la cura nella scelta dei prodotti, l’attenzione maniacale ai dettagli e un rapporto diretto e trasparente con il cliente. Un approccio che, nel tempo, consente alla società di ampliare il proprio raggio d’azione.

Una svolta significativa arriva nel 2017, con l’apertura di un laboratorio interno specializzato. Un investimento strategico che permette all’azienda di offrire servizi di revisione, perizia tecnica e personalizzazione, consolidando ulteriormente la propria reputazione nel settore. Il laboratorio diventa uno dei pilastri dell’attività, espressione di una filosofia che unisce artigianalità, precisione e rispetto assoluto per l’autenticità degli orologi trattati.

Accanto alla crescita strutturale, D. & E. Luxury Watches ha saputo distinguersi anche sul piano della comunicazione. Ferraro è stato tra i primi nel settore a comprendere il potenziale dei social media come strumento di divulgazione e formazione. Attraverso i canali Instagram e TikTok “deluxurywatches”, l’azienda ha costruito una community di appassionati e collezionisti, proponendo contenuti dedicati al riconoscimento degli orologi originali, alla lotta alla contraffazione e alla cultura dell’orologeria di lusso. Un linguaggio diretto e competente che ha contribuito ad amplificare la visibilità del brand ben oltre i confini regionali.

Oggi D. & E. Luxury Watches guarda al futuro con un progetto ambizioso: la realizzazione di una nuova sede di oltre 500 metri quadrati, di cui circa 400 destinati al laboratorio tecnico. Un investimento pensato per fare dell’azienda uno dei centri privati più avanzati d’Europa nel settore dell’assistenza e della consulenza orologiera di alto livello.

La storia di Domenico Ferraro e della sua azienda rappresenta un esempio di come tradizione e innovazione possano convivere. Un percorso costruito su competenza, visione e capacità di evolversi, che conferma come anche dal territorio campano possano nascere realtà capaci di dialogare con il mercato internazionale dell’orologeria di lusso.

SITO WEB: https://www.deluxurywatches.com

Hybrid Digital Consultancy: la trasformazione digitale come progetto umano

Hybrid Digital Consultancy è una società di consulenza digitale italiana che affianca aziende e organizzazioni nei percorsi di trasformazione digitale, con un approccio integrato che unisce strategia, creatività, tecnologia e persone.

Il termine Hybrid rappresenta una vera e propria filosofia: connettere mondi diversi — business e creatività, dati e intuizione, innovazione e cultura — per sviluppare soluzioni digitali capaci di generare valore concreto e duraturo.

Alla base della visione di Hybrid c’è l’idea che il digitale non sia un fine, ma uno strumento da governare con consapevolezza. Per questo la consulenza non si limita all’adozione di tecnologie, ma interviene sull’intero ecosistema aziendale: processi, modelli organizzativi, comunicazione, competenze e relazione con il pubblico.

Hybrid si posiziona come partner strategico, affiancando il management nelle decisioni chiave e traducendo la visione in progetti operativi su misura. Dalla digital transformation al branding, dalla produzione di contenuti alle soluzioni tecnologiche, fino ai progetti di intelligenza artificiale ed eventi ibridi, l’obiettivo resta uno: accompagnare le aziende in un cambiamento reale, sostenibile e centrato sulle persone.

In un contesto in cui il digitale è spesso percepito come complesso o dispersivo, Hybrid Digital Consultancy propone un modello di consulenza capace di tenere insieme visione, responsabilità e impatto.

SITO WEB: https://hybrid.one/it