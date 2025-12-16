S.I.S. Società Italiana Sementi inaugura il primo impianto italiano di termo-trattamento sementi

La nuova tecnologia permette di eliminare i principali patogeni senza concia chimica e sarà resa disponibile al mercato, aprendo nuove opportunità per la filiera agricola italiana;

16 dicembre 2025 a

a

a

San Lazzaro di Savena (BO), 16 dicembre 2025 – Si è tenuto oggi presso la sede di S.I.S. Società Italiana Sementi – realtà di riferimento nazionale nella selezione varietale, nella moltiplicazione e nella commercializzazione di sementi di alta qualità, controllata da BF SpA, il più importante Gruppo agroindustriale italiano quotato in borsa – l’evento di presentazione del primo impianto in Italia dedicato al termo-trattamento per la sanificazione delle sementi, una tecnologia innovativa che permette di eliminare i principali patogeni senza la tradizionale concia chimica; si tratta di un trattamento che migliora vigore e germinabilità garantendo così un seme più sano.

Hanno partecipato all’evento Federico Vecchioni, Presidente Esecutivo di BF Spa e Amministratore Delegato di SIS, Nicola Mozzini, Direttore Generale di SIS, Vincenzo Colla, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Alessio Mammi, Assessore all'Agricoltura e agroalimentare della Regione Emilia-Romagna.

L’impianto ha una capacità di lavorazione di circa 15 tonnellate all’ora, rappresenta un passaggio strategico per tutta la filiera sementiera italiana, portando nel Paese un sistema di sanificazione biologico già ampiamente utilizzato in Nord Europa e perfettamente allineato ai più recenti criteri europei di sostenibilità.

“Questo investimento conferma ancora una volta l’impegno di BF Spa, e delle sue società, nel creare le condizioni per un costante miglioramento di tutta la filiera agroindustriale nazionale – ha dichiarato Federico Vecchioni, Presidente Esecutivo di BF SpA e Amministratore Delegato di SIS, che ha proseguito – Il nostro polo ad alta specializzazione dedicato al comparto sementiero, che vede SIS come centro, compie oggi un ulteriore passo nell’assicurare agli operatori italiani ed internazionali sementi sane, più performanti e più sostenibili, convinti che, per garantire alle popolazioni del Pianeta Terra un’alimentazione di qualità e quantità adeguate al loro sostentamento, attraverso un’agricoltura resiliente al cambiamento climatico, le sementi di varietà superiori e di alta qualità rappresentino, insieme all’agricoltura di precisione, uno degli aspetti fondamentali”.

L’impianto – sviluppato in partnership con l’azienda svedese Lantmännen BioAgri, pioniere e leader della tecnologia del termo-trattamento, – utilizza aria a temperatura e umidità controllate per il processamento termico delle sementi, garantendo l’eliminazione di funghi, nematodi, batteri, e altri agenti patogeni, senza l’utilizzazione di agenti chimici. L’assenza di concia chimica tradizionale rappresenta inoltre un vantaggio diretto sia per gli operatori sia per l’ambiente, grazie a un processo completamente privo di residui. L’impianto consentirà a SIS di immettere sul mercato sementi ancora più sane, esenti da fitopatogeni, vigorose e con maggiore capacità germinativa in campo.

La tecnologia – denominata Thermoseed® – alla base del nuovo impianto di SIS può essere applicata a tutte le specie sementiere e quindi a tutti i cereali, tra cui quelli vernini come frumento, orzo, avena, farro e segale, e sarà resa disponibile a tutto il mercato aprendo nuove opportunità per tutta la filiera agricola italiana. Il processo sarà inizialmente destinato in via prioritaria alla lavorazione del riso: una scelta strategica, poiché l’esenzione da nematodi e patologie fungine rappresenta un requisito tecnico e normativo fondamentale per la coltura.

La possibilità di utilizzare sementi senza il ricorso alla chimica costituisce la base di partenza del progetto “Seminiamo qualità – Raccogliamo valore”, che mette a disposizione dell’agricoltore un seme più sano e più buono e performante per valorizzare il riso italiano, che soddisfi le esigenze del consumatore, delle aziende agricole e dei soggetti interessati alla filiera produttiva.