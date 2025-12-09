Logistica, data center, hospitality e sostenibilità: i settori che hanno trainato il mercato immobiliare nel 2025

Redazione 09 dicembre 2025 a

Drees & Sommer – gruppo internazionale attivo in Italia da più di 25 anni con sedi a Milano, Roma e Bolzano e leader di mercato nel project management e nella consulenza immobiliare – ha rilasciato un’analisi rispetto al mercato immobiliare attuale e ai suoi movimenti.

“Il mercato del Real Estate nel 2024 è stato per tutti sfidante, caratterizzato dall’ incertezza sui tassi di interesse e sulla domanda, che ha frenato gli investitori sia in Italia sia a livello europeo. Possiamo per fortuna dire che il 2025 è stato invece un anno di stabilizzazione e parziale ripresa in tutta Europa. Le richieste di consulenze tecniche per transazioni immobiliari ricevute da Drees & Sommer Italia sono quasi raddoppiate nel 2025 rispetto all’anno precedente. Anche la componente di sostenibilità gioca un ruolo fondamentale. Quasi il 70% delle consulenze tecniche svolte includono infatti anche valutazioni ambientali e di ESG. Una chiara conseguenza del fatto che edifici sostenibili ottengono una migliore risposta dal mercato” – dice Ambra Francisci, Head of Consulting di Drees & Sommer Italia.

Dall’analisi delle Technical Due Diligences svolte emerge che i settori della logistica, dei data center, dell’alberghiero e del residenziale hanno avuto un forte incremento. La logistica è il settore più resiliente, trainato dall’e-commerce e dal last-mile delivery. Si osserva una sempre più forte richiesta di immobili industriali e terreni greenfield nell’hinterland milanese per lo sviluppo di data center, anche se si notano opportunità emergenti nel Sud Italia grazie alle installazioni cavi sottomarini e disponibilità di rinnovabili. La domanda crescente di capacità computazionale, spinta da cloud hyperscale, AI, IoT e 5G, attrae investimenti internazionali e si prospetta un ulteriore raddoppio nel biennio 2025-2026 rispetto il biennio precedente.

Oltre alla logistica e al settore data center, anche i settori hospitality e retail trainano la ripresa nel 2025. Il comparto alberghiero ha raccolto un grande numero di richieste di consulenza tecnica per transazioni. Questo dato conferma il trend positivo già registrato nel 2024, con un 2025 decisamente da record. Il comparto luxury continua a trainare il mercato grazie a investitori globali che puntano sempre di più sull’Italia. Anche nel Retail si è registrata una ripresa dei luxury outlet e high street con una tendenza di format esperienziali e location premium.

“Oggi più che mai conoscere concretamente il valore, le potenzialità e le criticità di un immobile è diventato fondamentale per chi opera in questo settore, è per questo che PropTech e analisi di dati digitali plasmano i nostri processi di Due Diligence più che mai. Gli strumenti digitali riducono i tempi di transazione e aumentano la trasparenza. I nostri clienti hanno bisogno di valutazioni precise per i loro investimenti.” – continua Ambra Francisci. “Alla fine, avendo restituito una chiara fotografia dello stato di fatto di un immobile, per noi è importante proporre soluzioni per mitigare rischi e proporre soluzioni rispetto ad eventuali criticità”.

Il prossimo anno si preannuncia come uno dei più dinamici per il settore, ci sono molte prospettive per una forte crescita del mercato italiano, che potrebbe consolidare il primato in Europa per incremento del fatturato. Milano e Roma resteranno le città principali, anche se il capoluogo lombardo dovrà focalizzarsi sullo sblocco dei progetti sospesi a causa delle inchieste giudiziarie sull’urbanistica. Sarà fondamentale riportare serenità agli operatori e agli investitori.