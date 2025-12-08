Le eccellenze azzurre premiate dal presidente del Coni

08 dicembre 2025 a

Si è svolta oggi, presso la sede del CONI al Foro Italico, la cerimonia ufficiale dedicata alla celebrazione degli atleti della Federazione Italiana Motonautica (FIM) che nel 2025 hanno conquistato medaglie iridate nelle diverse discipline motonautiche in ambito mondiale. Il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e il Presidente della FIM, Giorgio Viscione, hanno conferito un prestigioso riconoscimento agli atleti che, con impegno, talento e determinazione, hanno portato i colori azzurri sui podi mondiali, contribuendo a una stagione agonistica di straordinario successo.

Nel corso del 2025 gli atleti italiani hanno conquistato 25 medaglie mondiali – 9 ori, 10 argenti e 6 bronzi – nelle discipline Moto d’Acqua, Freestyle, Offshore, Circuito e Radiocomandata, confermando l’eccellenza e la competitività della Motonautica Italiana nel panorama internazionale. Il Presidente Buonfiglio ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando il ruolo centrale del lavoro della Federazione, dei tecnici e delle famiglie nel percorso sportivo degli atleti. Giorgio Viscione, Presidente della FIM ha dichiarato “La stagione 2025 è stata indimenticabile per le tante vittorie mondiali ottenute ma anche per la conferma del grande lavoro della Federazione nel settore giovanile: più del 50% dei nostri medagliati di oggi è under 20. Inoltre, ci stiamo impegnando per far sì che la Motonautica diventi uno sport per tutti”. La giornata si è conclusa con un forte messaggio di continuità e con l’impegno a sostenere ulteriormente la crescita della Motonautica Italiana sui palcoscenici internazionali.