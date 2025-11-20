Inaugurazione dell'anno accademico guardando a un futuro condiviso

20 novembre 2025 a

Inaugurazione dell'anno accademico 2025-2026 dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata con la cerimonia che si terrà venerdì 21 novembre 2025, alle ore 11.00, nell'Auditorium Ennio Morricone della Macroarea di Lettere e Filosofia in via Columbia 1 a Roma.

L'evento, dal titolo Un futuro da plasmare nello spazio della comunità, richiama il valore della conoscenza come strumento per costruire un futuro condiviso, fondato sulla responsabilità, sulla collaborazione e sull'impegno collettivo.

La giornata prende avvio con l'ingresso del corteo accademico e un momento musicale introduttivo. Ad aprire la cerimonia l'intervento del Ministro della Salute Orazio Schillaci.

A seguire la prolusione del Magnifico Rettore Nathan Levialdi Ghiron, dedicata al tema dell'anno accademico e al ruolo dell'università come spazio di crescita, dialogo e partecipazione consapevole.

Prende poi la parola un rappresentante delle studentesse e degli studenti, seguito da un intervento del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario (TAB), che offrono una riflessione sul valore della comunità universitaria e sulla forza della collaborazione quotidiana.

Momento centrale della giornata è la Lectio Magistralis di Suor Raffaella Petrini, Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e prima donna scelta dal Papa per questo incarico. Nel corso della cerimonia è previsto il conferimento a Suor Petrini dell'Attestato di Benemerenza e della Medaglia di Ateneo, riconoscimenti attribuiti a personalità che si sono distinte per meriti significativi nella vita accademica e civile.

L'iniziativa è accompagnata da momenti musicali che sottolineano i passaggi più significativi della giornata.

La cerimonia si conclude con il solenne atto di inaugurazione del nuovo anno accademico, che rinnova l'impegno dell'Ateneo nel promuovere il sapere come bene comune e nel costruire, insieme alla propria comunità, un futuro aperto al dialogo e alla condivisione.