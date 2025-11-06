Nasce ARTI: la guida turistica smart che rivoluziona la scoperta di Roma grazie all'intelligenza artificiale
Turisti distratti, poco informati o improvvisati, avete mai vissuto l’esperienza un po’ surreale di restare “prigionieri” di una guida che sistematicamente si sofferma solo davanti a ciò che non vi interessa? Mentre poco più in là, nei negozi della via accanto, nel punto da cui si gode di una vista imperdibile, avreste potuto vivere le esperienze per cui, dai quattro angoli del mondo, da sempre si viene a Roma?
Con ARTI prende vita un modo di vivere Roma fatto su misura per ogni singolo visitatore: gli appassionati d’arte antica, gli amanti delle atmosfere felliniane, i maratoneti dello shopping o i cultori dello “slow food all’amatriciana”.
ARTI infatti, è la prima guida che consente di dialogare in diretta con l’intelligenza artificiale per soddisfare le esigenze di viaggiatori curiosi, cittadini attenti, operatori locali.
Accessibile da smartphone senza download, ARTI ci accompagna con percorsi personalizzati, contenuti geolocalizzati e storytelling interattivi che valorizzano la città, spiegandone le eccellenze culturali, artistiche, gastronomiche o anche semplicemente accompagnando i viaggiatori alla ricerca di una riedizione contemporanea della “dolce vita”.
Attraverso una semplice conversazione via chatbot, ARTI riceve in tempo reale suggerimenti su dove alloggiare, cosa vedere, dove mangiare, come vivere al meglio la città: dalle icone celebri che solleticano l’immaginario di tutti i turisti che scelgono di vedere “la Città eterna”, agli angoli più nascosti che consentono di vivere e portarsi dietro nel ricordo, una “Roma privata”.
Grazie alla duttilità dell’intelligenza artificiale, ARTI si arricchisce progressivamente nella collaborazione, oltre che con le istituzioni, con hotel, caffè, musei, librerie, ristoranti, punti vendita qualificati, per offrire esperienze integrate e valorizzare l’offerta del territorio.
Il servizio è disponibile in prova gratuita per gli utenti e disponibile in più lingue.
Il progetto, attualmente in fase beta, è operativo a Roma e mira a espandersi in altre destinazioni italiane ed europee nel corso del 2026.