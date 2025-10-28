Roma: apre oggi in Regione Lazio il convegno sull'istruzione fino a 6 anni

28 ottobre 2025 a

“La Giunta Regionale pone grande attenzione alla tematica relativa agli asili nido e alla scuola dell’infanzia”. E’ quanto ha dichiarato Massimiliano Maselli, assessore all’Inclusione Sociale e Servizi alla Persona della Regione Lazio, che oggi pomeriggio aprirà il convegno nazionale sullo stato dei servizi educativi e scolastici da zero a sei anni presso la sede della Regione a Roma. Questo convegno, sul tema “Primi Passi: la scuola 0-6 motore del sistema educativo”, è organizzato dalla cooperativa Kairos in collaborazione con il Centro Nazionale di Orientamento (CNO) e la Rete Officine Futuro. “La scorsa primavera è stato istituito un gruppo di lavoro tra Regione Lazio e Roma Capitale”, ha proseguito l’assessore Maselli, “al fine di apportare una serie di semplificazioni e, soprattutto, il miglioramento della legge 7 del 2007, oltre ad aver già apportato delle modifiche al regolamento regionale. Con la legge di stabilità e, successivamente, con quella di assestamento relative all’esercizio di bilancio regionale del 2025, sono state aumentate le risorse per i nidi pubblici e per quelli privati convenzionati, oltre che per il contrasto alla povertà educativa”.

La prima giornata del convegno, che si terrà oggi pomeriggio nella Sala Tevere della sede della Regione Lazio, sarà dedicata al futuro dei servizi per l’infanzia con particolare attenzione alle politiche educative, alla sostenibilità economica e alle nuove opportunità di sviluppo. La seconda giornata di domani mercoledì 29, che si svolgerà presso la storica sede del CNO di Villa Fassini a Roma, si focalizzerà invece sulla centralità degli ambienti di apprendimento innovativi ed inclusivi per la fascia di età 0-6 anni, sottolineando l’importanza del dialogo con le istituzioni ad essi dedicati. Il convegno vedrà anche la presenza di alcuni esponenti delle autorità locali, Marco Marcocci, vicepresidente nazionale e presidente regionale del Lazio di Confcooperative, Goffredo Sepiacci, presidente di Aninsei Lazio, Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio di Roma, Annarita Leobruni, vicepresidente del IV Municipio di Roma e assessore ai Servizi Educativi e Scolastici, e Maura Striano, assessore all’Istruzione di Napoli.

“Il nostro evento intende unire la riflessione sul mondo dei servizi zero-sei e sulla sostenibilità”, ha dichiarato Alessandro Capponi, presidente della cooperativa Kairos, “nonché, attraverso il coinvolgimento di alcune università, dare la possibilità di un più puntuale approfondimento del mondo educativo, con un’apertura importante alle tematiche dell’orientamento scolastico sin dai primi anni. Recentemente, infatti, le linee di indirizzo dell’Unione Europea hanno sottolineato l’importanza di costruire le competenze orientative attraverso le soft skills sin dalla prima infanzia. In questa edizione, l’attenzione sarà dunque dedicata alla fascia 0-6 anni come base fondante per uno sviluppo armonico e inclusivo del bambino. Questo appuntamento”, ha concluso Capponi, “rappresenta un’importante occasione di confronto sulle problematiche relative alla sostenibilità economica dei servizi e sulle sfide educative in un contesto di rapidi cambiamenti tecnologici e culturali”.

Numerosi gli interventi previsti nelle due giornate di lavori. Saranno affrontati temi come la crisi educativa tra povertà e intervento precoce, l’educazione nei primi 1.000 giorni di vita, la formazione nel sistema 0-6, l’inclusione e la pedagogia speciale, la prima infanzia tra marginalità e devianza e l’outdoor education. Previste anche due tavole rotonde su “Costruiamo il futuro dell’infanzia: politiche, sostenibilità economica ed opportunità nei servizi educativi 0-6” e “Le Istituzioni in dialogo con i servizi educativi”. Tra i relatori, sono attesi Roberto Farnè (Università di Bologna), Guido Benvenuto e Patrizia Sposetti (Università Sapienza di Roma), Paola Aiello e Fausta Sabatano (Università di Salerno), Marco Rossi-Doria (Con i bambini). La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione online qui: https://www.kairoscuola.it/convegni/4-convegno.html.