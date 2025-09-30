Perfetti: "Maggiore presenza delle donne nei Cda aumenta i rendimenti e promuove la sostenibilità"  

30 settembre 2025 a

a

a

“La maggior parte delle ricerche sulle esperienze in diversi Paesi convergono su un punto comune: una maggiore presenza femminile nei Consigli di amministrazione è associata a rendimenti migliori, aumento della produttività e progressi sulla sostenibilità”. Lo ha evidenziato Silvana Perfetti, Presidente Deloitte Central Mediterranean, nel suo intervento al convegno “La Direttiva UE Women on Board tra merito e trasparenza” che si è svolto al Senato.

“Sulla maggiore presenza delle donne negli organi di governance l’Italia negli ultimi anni ha fatto significativi passi in avanti”, ha ricordato Perfetti. “Dall’entrata in vigore della legge Golfo-Mosca il nostro Paese ha raggiunto il 43% di donne nei Cda, a fronte di una media UE del 34%. Inoltre, secondo lo studio di Deloitte “Women in the boardroom”, in Italia le donne presiedono il 57% dei comitati dei CdA responsabili delle politiche retributive. La Direttiva dell’Unione Europea “Women on Boards” pone una maggiore attenzione a merito, trasparenza e reporting. L’Italia, già tra le best practice europee, potrebbe dunque consolidare e migliorare ulteriormente i propri standard”, ha concluso Perfetti.