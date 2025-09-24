AIOP Sanità di qualità: ruolo del privato, sfide e prospettive

24 settembre 2025 a

a

a

La sanità italiana sta affrontando una fase cruciale: l’invecchiamento della popolazione, la crescente domanda di cure, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità finanziaria richiedono risposte concrete e condivise. In questo scenario, il ruolo del privato accreditato rappresenta un elemento strategico per garantire qualità, efficienza e continuità nell’assistenza ai cittadini, essendo parte del servizio pubblico.

È questo il cuore della tavola rotonda “Sanità di qualità: ruolo del privato, sfide e prospettive”, promossa da AIOP Lazio e in programma giovedì 25 settembre alle ore 18:00 presso le Officine Farneto di Roma.

L’incontro sarà aperto dal Presidente AIOP Lazio, Dott. Maurizio Pigozzi, che sottolineerà come «la collaborazione tra pubblico e privato sia indispensabile per rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale, garantendo accessibilità, tempi certi di cura e innovazione tecnologica al servizio dei pazienti». Seguirà il saluto istituzionale del Presidente della Regione Lazio, Avv. Francesco Rocca.

Il dibattito vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti del mondo politico e istituzionale:

• Sen. Maurizio Gasparri, Presidente Gruppo FI-BP-PPE

• On. Paolo Trancassini, Questore anziano Camera Deputati

• On. Luciano Ciocchetti, Vice Presidente XII Commissione (Affari Sociali) Camera Deputati

• Dott. Marco Mattei, Capo Gabinetto Ministro della Salute

• Dott. Andrea Urbani, Direttore regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria Regione Lazio

La tavola rotonda sarà moderata dal Dott. Roberto Napoletano, Direttore de Il Mattino.

Le conclusioni saranno affidate al Prof. Gabriele Pelissero, Presidente AIOP Nazionale, e al Dott. Luca Paganini, Vice Presidente Vicario AIOP Lazio, che ribadiranno la necessità di un sistema sanitario capace di integrare competenze, risorse e innovazione, con l’obiettivo di garantire cure tempestive e di qualità per tutti i cittadini.

L’appuntamento si propone come un momento di confronto ad ampio respiro, in cui istituzioni, operatori e professionisti discuteranno le sfide e le prospettive del settore, nella convinzione che solo attraverso una reale sinergia tra pubblico e privato si possa assicurare al Paese una sanità moderna, sostenibile e vicina ai bisogni delle persone.