Giuseppe D'Onofrio e Arkipiù: innovazione e identità italiana nell'edilizia. Ecco la sua storia

Luca Rossignoli 16 settembre 2025 a

a

a

Per Giuseppe D’Onofrio costruire non significa semplicemente erigere edifici, ma raccontare storie che durino nel tempo. La sua visione parte da un’idea chiara: l’Italia possiede un patrimonio architettonico e culturale unico, che può essere reinterpretato in chiave contemporanea per diventare un modello anche all’estero. Con Arkipiù, l’azienda che ha fondato e che guida come CEO, Giuseppe ha scelto di valorizzare l’identità italiana, fatta di bellezza, proporzione e armonia, integrandola con l’innovazione tecnologica e con un forte impegno verso la sostenibilità.

La sua è una sfida ambiziosa: rendere l’edilizia un settore capace di rispondere ai bisogni del presente senza tradire la tradizione. Arkipiù rappresenta l’incontro tra passato e futuro, unendo l’esperienza artigianale a processi costruttivi moderni e soluzioni avanzate per l’efficienza energetica e la riduzione dell’impatto ambientale. La tecnologia, nelle sue scelte, non è mai un fine in sé, ma uno strumento al servizio della qualità della vita e del rispetto del pianeta. Per Giuseppe, innovare significa anticipare le esigenze del mercato e creare valore reale, non solo economico, ma anche sociale e culturale. È convinto che l’edilizia possa e debba diventare un volano di

crescita per l’Italia, capace di competere a livello internazionale e di esportare un modello che coniughi eccellenza estetica, funzionalità e responsabilità ambientale. Guardare al futuro senza dimenticare le radici è il principio che guida ogni sua scelta imprenditoriale.

Il suo obiettivo non è limitarsi a costruire immobili, ma dare vita a progetti che parlino delle persone che li vivono, delle comunità che li abitano e della società che vogliamo lasciare alle prossime generazioni. In questo senso, Arkipiù si pone come punto di riferimento per un’edilizia più consapevole e innovativa, capace di coniugare identità italiana e apertura internazionale