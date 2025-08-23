Mondiali di calcio a 7 in Brasile: l'Italia ai quarti di finale contro l'Argentina

23 agosto 2025 a

Tre vittorie su tre per la Nazionale italiana di Calcio a 7 ai Mondiali in svolgimento in questi giorni in Brasile a Curitiba. Gli azzurri allenati da mister Daniele D’Orto, infatti, hanno superato brillantemente le tre prove del girone eliminatorio mettendo a segno ben 19 gol e subendone solo uno. L’Italia della Confederazione Calcistica Italiana del presidente Andrea Montemurro aveva vinto la prima partita contro l’Uruguay con un ottimo 4-1. Contro l’Australia gli azzurri hanno avuto vita facile andando a segno ben 10 volte senza subire reti.

Nella partita decisiva contro la Serbia che si è giocata all’una ora italiana, la Nazionale di Calcio a 7 si è imposta con un perentorio 5-0 contro la Serbia. Questo il tabellone dei quarti di finale che si giocheranno oggi: 11:00 Brasile - Colombia 12:15 Messico - Giappone 13:30 Italia - Argentina 14:45 Mozambico - Serbia L’ultima edizione del campionato del mondo ha visto trionfare i padroni di casa del Messico che il 10 settembre 2023 superarono ai calci di rigore il Brasile dopo che l’incontrò era terminato 0-0.