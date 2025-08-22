Botulismo in Italia: attenzione alle conserve fatte in casa. I consigli degli esperti di Artemisia Lab

22 agosto 2025 a

In Italia è scattato l’allarme botulismo: tra Sardegna e Calabria si sono registrati quattro decessi e numerosi ricoveri legati al consumo di alimenti contaminati. L’episodio riporta al centro dell’attenzione i rischi connessi alle conserve alimentari preparate senza le dovute precauzioni. Il dott. Paolo Meo, direttore del Polo Malattie Infettive- Clinica del Viaggiatore Artemisia Lab -CESMET, lancia un appello: “La tossina botulinica è invisibile, non altera il sapore né l’odore del cibo, ma può essere letale. Basta una piccola distrazione nella preparazione o nella conservazione delle conserve per trasformare un alimento apparentemente buono in un grave pericolo per la salute”.



Come si manifesta il botulismo

I primi segnali compaiono anche poche ore dopo aver mangiato il cibo contaminato: nausea, vomito, visione doppia, palpebre che si abbassano, difficoltà a parlare o a deglutire, secchezza della bocca. Nei casi più gravi la tossina paralizza i muscoli fino a compromettere la respirazione. In presenza di sintomi sospetti è fondamentale recarsi subito al pronto soccorso e spiegare che cosa si è mangiato: una diagnosi rapida e la somministrazione immediata dell’antidoto possono salvare la vita.



I consigli pratici per tutti

Per ridurre il rischio di intossicazione è importante:

− sterilizzare accuratamente i vasetti e le conserve fatte in casa;

− non consumare conserve con coperchi gonfi, odori strani o muffe;

− acquistare solo prodotti con etichette chiare e da produttori affidabili;

− cuocere bene gli alimenti conservati prima di mangiarli;

− evitare cibi scaduti o acquistati da venditori ambulanti non controllati.



Conserve a rischio e più sicure

Tra le più a rischio ci sono funghi sott’olio, olive in acqua, cime di rapa sott’olio, insaccati e alcune conserve di pesce. Più sicure, invece, le marmellate, le composte di frutta, le passate di pomodoro, le conserve sott’aceto o in salamoia preparate correttamente, oltre ai prodotti industriali controllati e pastorizzati.

Il dott. Meo ricorda infine:



“Meglio rinunciare a un barattolo di dubbia provenienza piuttosto che rischiare la vita. La sicurezza alimentare comincia a casa nostra”.

