Auto: a luglio Byd entra nella top 20 dei brand più venduti in Italia

Nel mese di luglio 2025, BYD rende noto il raggiungimento di un traguardo significativo nel mercato automobilistico italiano, entrando per la prima volta nella top20 dei brand più venduti, posizionandosi davanti a competitor nazionali storicamente consolidati sul mercato italiano, come ad esempio Alfa Romeo. Un risultato ottenuto in soli sei mesi dall’inizio dell’anno, sottolinea BYD, a conferma della costante crescita che ha accompagnato il marchio dalla fine del 2024. Inoltre, è in arrivo una massiccia offensiva di nuovi prodotti attesi nell’ultimo trimestre dell’anno. Lo stesso andamento positivo, si registra a livello europeo, dove la crescita prosegue in modo sostenuto nei mercati chiave dove BYD continua a rafforzare la propria rete e presenza commerciale.

A luglio, in Italia, il marchio BYD ha totalizzato 2.268 immatricolazioni tra passenger car e veicoli commerciali leggeri (LCV), raggiungendo una quota di mercato dell’1,7%. Anche nel solo comparto passenger car, BYD si attesta su una quota dell’1,7%, con 1.967 immatricolazioni. Nel cumulato annuo, BYD ha registrato 13.138 immatricolazioni totali (PC + LCV), pari a una quota dell’1,2%, segnando un incremento percentuale a tre cifre rispetto allo stesso periodo del 2024. Una crescita che si riflette anche nel solo comparto passenger car, con 11.531 immatricolazioni YTD e la medesima quota dell’1,2%.

Nel comparto passenger car, BYD continua a distinguersi per la sua performance nei segmenti elettrificati. In particolare, nel segmento NEV (PHEV + BEV), BYD si conferma al primo posto con 1.967 unità immatricolate e una quota del 13,4%. Nel cumulato annuo, il brand mantiene la leadership con una quota dell’11% e 11.531 immatricolazioni. Nel segmento PHEV, BYD consolida la prima posizione con 1.408 veicoli plug-in hybrid immatricolati a luglio, pari a una quota del 16%. Sul cumulato annuo, il risultato è di 8.419 unità e una quota del 15,5%. Nel segmento BEV, il marchio si posiziona ancora una volta al vertice, con una quota del 10% a luglio e 559 veicoli completamente elettrici immatricolati nel mese. Nel cumulato da gennaio a luglio, BYD raggiunge le 3.112 unità e una quota del 6,1%.

Anche all’interno dei diversi canali del mercato passenger car, la crescita è trasversale. Nel noleggio a breve termine, BYD si colloca al primo posto con 770 unità immatricolate e una quota mensile del 19%. Nel noleggio a lungo termine, il brand raggiunge una quota dell’1,7% a luglio, con 408 unità immatricolate, mentre nel cumulato YTD tocca il 1,4% con 3.189 veicoli. Anche nel comparto dei veicoli commerciali elettrici, BYD si conferma leader nel segmento BEV, grazie a 301 unità immatricolate a luglio e una quota mensile del 33,5%. Il dato rafforza la posizione del marchio anche nel cumulato, dove BYD mantiene la leadership con una quota del 31,1% e 1.607 veicoli immatricolati da inizio anno.