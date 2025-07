Giubileo dei Giovani: il merchandising ufficiale del Vaticano e il kit del pellegrino nei P.Stop

24 luglio 2025 a

a

a

Roma si prepara ad accogliere migliaia di giovani pellegrini in arrivo per il Giubileo dei Giovani, in programma dal 28 luglio al 3 agosto, e i P.Stop si confermano protagonisti dell’accoglienza urbana. Le strutture distribuite sul territorio cittadino sono state scelte come punti vendita ufficiali per la distribuzione del merchandising del Giubileo, grazie alla collaborazione con la società S4 Giubileo, incaricata di gestire la linea di prodotti del Vaticano.

All’interno dei P.Stop è ora possibile acquistare lo “Zaino del Pellegrino”, simbolo dell’Anno Santo, e altri gadget ufficiali, approfittando anche degli sconti speciali attivi per tutta la durata dell’evento.

Dopo aver fornito un servizio essenziale durante le giornate che hanno visto riempirsi la città per il saluto a Papa Francesco e l’elezione di Papa Leone XIV, grazie ai servizi igienici presidiati e igienizzati costantemente all’interno delle strutture, anche in questa occasione i P.Stop accompagneranno i pellegrini lungo il loro cammino, offrendo la possibilità di acquistare i kit ufficiali e, al tempo stesso, ricevere assistenza, informazioni e supporto durante la permanenza a Roma.

I P.Stop confermano così la loro duplice missione: garantire decoro, funzionalità e servizi urbani quotidiani, e al tempo stesso sostenere i grandi eventi della città, mettendosi al servizio dei pellegrini, dei turisti e dei romani.

Le strutture sono collocate in punti strategici della Capitale e offrono servizi igienici sorvegliati e puliti, informazioni utili sulla città, accesso ai principali servizi turistici — come biglietti per i trasporti e per le attrazioni — e assistenza al pubblico. Grazie all’accordo con Zètema Progetto Cultura, la rete dei P.Stop è integrata nel servizio di assistenza virtuale Julia del Comune di Roma e mette a disposizione, tramite il personale presente nei punti, itinerari tematici e informazioni turistiche per scoprire Roma in modo consapevole e organizzato.

Non solo turisti: i P.Stop offrono anche servizi dedicati ai cittadini, come la possibilità di pagare bollettini, multe e altri tributi in modo comodo e veloce, contribuendo così al decoro urbano e alla semplificazione della vita quotidiana.

Attualmente sono otto i P.Stop operativi — a Largo di Villa Peretti, Piazza dell’Esquilino, Piazza di Porta San Giovanni in Laterano, Piazza di Porta Maggiore, Piazza di Santa Maria Liberatrice, Viale Carlo Felice, Via Giuseppe Zanardelli e Via XX Settembre — mentre nei prossimi mesi la rete sarà potenziata con tre nuove aperture previste a Piazza di Spagna, Piazza della Città Leonina e Piazza Sydney Sonnino.