La Trigopigmentazione per fronteggiare le calvizie? La risposta di Stefano Pastorini

Luca Rossignoli 01 luglio 2025 a

Mai più calvizie. Gli uomini italiani stanno lottando contro la caduta di capelli da anni ed anni. Stefano Pastorini di LANDEN TRICOLOGIA, che si occupa di cura dei capelli in modo traversale, parla dell'ultima nuova frontiera: la trigopigmentazione

Tra le varie soluzioni, per avere più foltezza di capelli, c'è la Trico-Pigmentazione. Di cosa si tratta?

"Questa tecnica, che simula la presenza di capelli attraverso la micropigmentazione del cuoio capelluto, è in linea con l'interesse crescente verso soluzioni non chirurgiche per affrontare la calvizie".

Possono farla tutti?

"La tricopigmentazione, o Landen MyHead, riproduce l'effetto di capelli rasati o migliora la densità visiva dei capelli diradati. È particolarmente adatta per chi cerca una soluzione immediata senza interventi chirurgici. Per gli uomini è ideale per un look rasato naturale o per coprire zone con diradamento. Ma è consigliata anche alle donne per aumentare la densità visiva e rendere i capelli più folti. Non è adatta per capelli molto chiari, poiché il pigmento potrebbe risultare meno visibile".

Quando farlo?

"Per chi soffre di alopecia androgenetica e desidera un miglioramento estetico immediato. Per chi vuole ottenere un effetto di infoltimento senza trattamenti invasivi.

Quando evitarlo?

"In caso di dermatite attiva o infiammazioni del cuoio capelluto. Se la calvizie è in fase avanzata e non si dispone di una base sufficiente di capelli per ottenere un risultato naturale".

Quali sono le tipologie di Trigopigmentazione?

"Effetto rasato: indicato per uomini completamente calvi. Effetto densità: perfetto per uomini e donne che vogliono un effetto infoltente".

Come funziona il procedimento?

"Prima visita e valutazione personalizzata per analizzare la situazione del cuoio capelluto. Due sedute iniziali consecutive per garantire un risultato omogeneo. Ritocchi periodici ogni 6-12 mesi per mantenere l'effetto ottimale".

Come mantenere i risultati?

E' opportuno evitare l'esposizione solare e la sudorazione intensa nei primi giorni. Applicare creme protettive per preservare il pigmento. Utilizzare shampoo delicati per evitare l’alterazione del colore. Effettuare ritocchi regolari per mantenere il risultato nel tempo".

Si può fare in estate?

"Sì, ma nei primi giorni è necessario proteggere la zona trattata dall’esposizione solare e dal sudore".