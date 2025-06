Yacht incagliato al porto di Bonifacio. Come finisce

Alice Antico 29 giugno 2025 a

Solo 20 ore fa, su Instagram è spuntato un video sul profilo 'theyachtman06', che ha subito fatto il giro dei social: uno yacht di lusso si incaglia nell’ingresso del porto di Bonifacio, in Corsica. L’imbarcazione, dalle dimensioni importanti, sbatte contro uno scoglio proprio all’entrata, bloccandosi a pochi metri dall’abitato. Nel filmato si vede chiaramente la prua della barca fermarsi bruscamente, seguita da un attimo di tensione sul ponte: l’equipaggio è visibilmente sconvolto. L’incidente è avvenuto al traguardo del canale accessibile solamente con grande attenzione a causa delle correnti e delle formazioni rocciose sotterranee. Fortunatamente non ci risultano danni a persone, ma solo ad alcuni pannelli esterni della barca.

Bonifacio, celebre per le sue scogliere e il traffico nautico intenso (soprattutto in estate), registra qualche incidente ogni tanto. Un caso simile è stato quello del motor yacht Aicon 72 SL, incagliato nel 2020 presso l’isola di Cavallo. Quello, tuttavia, aveva causato una falla importante nello scafo. Per il momento, nella clip condivisa su Instagram non si vedono operazioni di soccorso: sembra che l’equipaggio stia valutando le condizioni, nell’attesa dell’arrivo di rimorchiatori o di assistenza ufficiale dalla marina di Bonifacio. Il video è diventato virale, tagliando in due l’opinione pubblica tra chi lo trova spettacolare – “tipico luogo da yacht incagliati” – e chi punta il dito contro sicurezza, correnti e l'alta densità di barche in transito.