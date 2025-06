CHUPITO: Quando il contenuto è umano, il brand diventa virale

Luca Rossignoli 27 giugno 2025 a

In un panorama dominato dai contenuti video, dove il 97% del tempo trascorso sui social è dedicato al formato video, Chupito – Content Shots, al suo terzo anno di attività, si afferma come punto di riferimento assoluto nella produzione di video brevi ad alto potenziale virale, combinando creatività, performance e credibilità.

Ma come trasferire correttamente i valori di un brand e coltivare una community

forte?

Il segreto di ogni community è il rapporto tra content creator e fan base. Creare uno storytelling empatico, coerente e di valore tra il brand e gli utenti è la sfida più grande di oggi. Chupito ha scelto di affrontarla senza scorciatoie, seguendo il percorso più solido, ovvero quello di portare i volti veri di chi lavora nelle aziende a comunicare direttamente con mle persone, abbattendo definitivamente la quarta parete.

Con un processo proprietario basato sull’EGC – Employee Generated Content, Chupito ha strutturato un metodo per formare e accompagnare imprenditori e dipendenti a diventare veri content creator, capaci di raccontare in chiave social i valori dei propri brand e del contesto culturale in cui sono immersi.

È certo, che a differenza di qualunque altra realtà del settore, Chupito ha introdotto la figura dell’autore a fianco al videomaker anche sul set. Un’integrazione di valore fondamentale, che serve a estrarre il potenziale editoriale e virale da un contenuto, battuta dopo battuta.

Questa figura impreziosisce il lavoro creativo e di formazione, dando vita, sfumature e credibilità allo script predisposto.

“Crediamo che le persone siano il miglior media che un brand possa avere. Le aiutiamo a diventare credibili, empatiche e virali. Nel farlo diffondiamo i valori dei brand e li infondiamo in community dove la gente si riconosce davvero” Stefano Maiolica – Co-founder e CEO

di Chupito

Il nostro segreto? Un cocktail perfetto per inebriare i social dei nostri clienti: lavorare con profondità umana sulle radici del brand e sulle dinamiche del target. Il risultato deve essere una comunicazione capace di generare community forti e allineate ai valori dei

brand che raccontiamo.

Idee creative, format sempre nuovi, ricerche di mercato, trend, editing da urlo e un social media management attentissimo sono solo alcuni degli elementi distintivi di Chupito. La ricetta è il vero segreto.

In ogni produzione, un autore e un videomaker lavorano a stretto contatto con il team interno dell’azienda, per dar vita a contenuti autentici che parlano direttamente al cuore delle persone. Un vero e proprio lavoro di regia, ma anche di formazione, che trasforma

ogni cliente in un volto credibile e capace di raggiungere grandi risultati sui social.

Come nasce l’idea di creare Chupito.

I social sono piattaforme in costante evoluzione, e non aspettano nessuno. O ti adatti ai loro cambiamenti, oppure resti indietro.

Chupito nasce proprio da questa consapevolezza: l’esigenza di creare un’agenzia smart, snella e capace di anticipare i trend, adattandosi in modo camaleontico ai cambiamenti delle piattaforme per ottenere sempre i migliori risultati.

“Collaboravo come consulente con diverse agenzie di comunicazione e finivo spesso per discutere sull’inutilità, per molti clienti, delle solite immagini statiche. Era chiaro che bisognava investire sui contenuti video, ma nessuno sembrava in grado di adattarsi con la

rapidità necessaria a questo nuovo scenario. In quel momento il CEO di Instagram dichiarava pubblicamente che la piattaforma sarebbe diventata sempre più “video-oriented”. È lì che si è accesa la lampadina.” Stefano Maiolica – Co-founder e CEO di Chupito

Dall’unione tra l’urgenza di superare i contenuti statici e l’esperienza di un team che da anni lavora nella creazione di contenuti e nella gestione dei social, nasce il successo di Chupito.

Chi siamo

Chupito nasce nel 2022 da un’intuizione di Stefano Maiolica (storyteller e noto content creator con la pagina @unterroneamilano), Pietro Totaro (strategist creativo), Federica Sbezzi (Chief Operating Officer, esperta di strategie operative, ottimizzazione dei processi aziendali e gestione delle relazioni con i clienti), Paolo Bonetti (business lead di Chupito, ingegnere e imprenditore digitale internazionale con Hybrid.one), Cristina Velluti (Finance manager) e Becreatives (boutique di sviluppo tecnologico e guida nella creazione della

piattaforma proprietaria Chupito Datashots) uniti dalla volontà di rivoluzionare il modo in cui

i brand si raccontano sui social.

Oggi Chupito è un team multidisciplinare che ha già superato le 20 unità tra videomaker,

strategist, autori e creator, con una sede a Milano in zona Isola, ma attivo su tutto il territorio nazionale.

“Siamo giovani, veloci, e crediamo che il contenuto migliore nasca sempre da

una buona relazione con le persone che lo vivono.”

Risultati trasversali: settori diversi, stesso impatto.

Chupito è una delle poche agenzie italiane capaci di conciliare performance e qualità

creativa in ogni tipo di settore, sia B2C che B2B.

“Oggi collaboriamo con oltre 50 brand

in tutta Italia, generando contenuti virali per settori molto diversi tra loro: dal food al real

estate, dal beauty al lusso, passando per trasporti, pharma, retail, arredamento e ottica. Nel

solo 2024 abbiamo generato fatturato tracciato e valore di equity per oltre 10 milioni di euro

creando asset digitali determinanti per molti dei nostri clienti”.

Paolo Bonetti - co founder e business lead.

“Nel solo mese di maggio 2025 abbiamo generato oltre 83 milioni di visualizzazioni

organiche e 100.000 follower per i nostri clienti. Il nostro obiettivo è quello di creare una

community e un canale di comunicazione coerente, chiaro ed empatico a ciascuno dei

nostri clienti”.

Federica Sbezzi - co founder e presidente

Non solo social ma connessioni reali.

Il lavoro di Chupito con i suoi clienti va ben oltre la semplice comunicazione digitale: punta

a generare connessioni autentiche, capaci di trasformare radicalmente la traiettoria di un

business.

Un esempio emblematico è quello di Da Carelli, realtà guidata da Andrea Carelli, attiva da

anni nel mondo dei mercati bergamaschi con la vendita di formaggi e salumi.

Attraverso una strategia mirata e un lavoro editoriale costante, Chupito ha trasformato

Andrea in un punto di riferimento non solo nel settore, ma anche sui social, dove è

diventato un vero personaggio mediatico. La pagina @dacarellifamily ha superato i

354.000 follower tra TikTok e Instagram, portando migliaia di persone a ripopolare i mercati locali.

Il successo social ha aperto nuove strade di business: in primis una forte crescita

dell’e-commerce (+300%), oggi diventato uno degli asset principali dell’azienda e

l’incremento generale del giro di affari (+100% YoY)

Con Fraikin, azienda leader europea nel noleggio di veicoli commerciali pesanti, abbiamo

dimostrato che i contenuti social, se ben concertati, fanno la differenza anche nel settore

BtoB. Svelando il dietro le quinte del mondo dei trasporti dal punto di vista dei trasportatori

e implementando la strategia di performance marketing di Hybrid.one abbiamo generato più

di 5M€ di valore contrattualizzato negli ultimi 18 mesi.

Per Avilia Home abbiamo creato da zero il personaggio di Mamma Avilia e generato con Lei

oltre 265.000 follower in un anno e più di 100.000.000 di visualizzazioni organiche in un

anno. Tutto questo valore è stato convertito in ADV su Amazon, generando milioni di euro di

vendite e portando il brand al top della categoria di riferimento sulla piattaforma.

“I social non vanno bene per il lusso. Me lo sarò sentito dire 100 volte” Paolo Bonetti -

business lead Quimmo prestige. Agenzia immobiliare di lusso. In un anno abbiamo fatto letteralmente

esplodere Instagram e TikTok con i video del mitico Filippo Cartareggia, che ci ha

accompagnato negli immobili più esclusivi e attraverso i suoi aneddoti inconfondibili ci ha

rivelato moltissimi segreti del mestiere e tantissime storie del jet set degli anni 80, 90 e

duemila. Risultato, in poco più di un anno oltre 125.000 follower tra Instagram e TikTok,

oltre 30.000.000 di views, acquisizione e vendita di immobili per moltissimi milioni di euro.

Dal mercato rionale al BtoB, da Amazon agli immobili di lusso. Il segreto c’è e non ha

confini di settore o posizionamento.

Il suo nome è Chupito: un distillato di viralità in piccoli shot di contenuto.

Alcuni dei nostri amati clienti per cui negli ultimi 12 mesi abbiamo generato più di

200.000.000 di views e oltre 2 milioni di follower: Scavolini, Jacob Cöhen, GAS Jeans,

Facile.it, Ottica Foppa, Ferretti Casa, Italo Vezzoli, Tesi24, Il tuo ticket, Sahrai, My Secret

Case, Super G, Case Italia, Assaje Pizzeria, Miscusi, Esselunga, Durante, Latteria

Sorrentina, Cioccolati Italiani, Al padellone, Il vice, Barberino’s, Kmax, New Genesis,

Nippoteka, World skate games, Yovis.