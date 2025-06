B.F. S.p.A., Federico Vecchioni presidente esecutivo del cda

11 giugno 2025 a

Il Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”), nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 5 giugno 2025, riunitosi in data odierna, ha accertato la sussistenza in capo a tutti i Consiglieri dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) e dell’art. 2 del D.M. 162/2000, sulla base delle dichiarazioni dai medesimi rese in sede di accettazione della candidatura e della carica.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dai Consiglieri e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato, inoltre, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148 del TUF e dal Codice di Corporate Governance, in capo ai Consiglieri Maria Teresa Bianchi, Carlo Boni Brivio, Luigi Ciarrocchi, Gabriella Fantolino, Rossella Locatelli, Barbara Saltamartini, Sara Zanotelli.

Il Collegio Sindacale, riunitosi in pari data, ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l’indipendenza dei suddetti Consiglieri. In considerazione dell’evoluzione della Società e del Gruppo BF, sempre più orientati allo sviluppo dell’attività internazionale e della crescita mediante operazioni acquisitive o di collaborazione di rilevanza strategica, in coerenza con il piano industriale 2023-2027, il Consiglio ha approvato, nella riunione odierna, la nomina del dott. Federico Vecchioni quale Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione conferendogli deleghe per l’elaborazione delle strategie di gruppo e l’attuazione di attività e operazioni a carattere straordinario. La nomina quale Presidente esecutivo, oltre a consentire il migliore coordinamento dei lavori consiliari alla luce dell’esperienza vantata nel corso dei suoi precedenti mandati in qualità di Amministratore Delegato della Società, contribuirà a valorizzare il profondo know-how e il ruolo determinante del dott. Vecchioni nel processo di crescita, nel posizionamento competitivo e nella progressiva internazionalizzazione della Società e del Gruppo BF, consentendo allo stesso di proseguire a contribuire attivamente, e con continuità, alla definizione degli indirizzi di sviluppo della Società e del Gruppo BF, sia in Italia che all’estero.

ll Consiglio di Amministrazione ha deliberato di delegare attività afferenti alla gestione ordinaria della Società al Direttore Generale dott. Domenico Pimpinella, già nominato ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, e di attribuire allo stesso la responsabilità di istituire e mantenere il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Il Consiglio di Amministrazione, nell’odierna riunione, ha altresì approvato la nomina dei comitati endoconsiliari in conformità al Codice di Corporate Governance ed al Regolamento adottato dalla Consob con delibera numero 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate. In particolare:

• Comitato Controllo e Rischi, composto dai Consiglieri Rossella Locatelli (indipendente), in qualità di Presidente, Luigi Ciarrocchi (indipendente), Carlo Boni Brivio (indipendente), Sara Zanotelli (indipendente) e Giuseppe Andreano;

• Comitato Nomine e Remunerazioni, composto dai Consiglieri Maria Teresa Bianchi (indipendente), in qualità di Presidente, Carlo Boni Brivio (indipendente) e Riccardo Bovino;

• Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto dai Consiglieri Maria Teresa Bianchi, in qualità di Presidente, Gabriella Fantolino e Barbara Saltamartini (tutti indipendenti e non esecutivi);

Nel corso dell’odierna riunione il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, preso atto di quanto comunicato dal Collegio Sindacale in merito alle verifiche svolte dal Collegio stesso in relazione alla sussistenza dei requisiti di indipendenza applicabili a tale organo, secondo quanto disposto dal Codice di Corporate Governance, nonché dall’art. 148 del TUF, a seguito delle quali risultano indipendenti tutti i componenti del Collegio Sindacale.