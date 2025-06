Pellegrinaggio dei cuori forti, un viaggio di fede, speranza e inclusione

06 giugno 2025 a

A San Giovanni Rotondo il Pellegrinaggio nazionale delle persone con disabilità. Dal 9 all’11 giugno “Il Pellegrinaggio dei cuori forti” nei luoghi di Padre Pio. Un viaggio di fede, speranza e inclusione: dal 9 all’11 giugno 2025 San Giovanni Rotondo ospiterà il Pellegrinaggio nazionale delle persone con disabilità, intitolato “Il Pellegrinaggio dei cuori forti”. L’evento, organizzato dall’Associazione di promozione sociale “Gli Amici di San Pio”, è pensato per accogliere persone con disabilità e le loro famiglie in un’esperienza unica nei luoghi sacri di San Pio da Pietrelcina.

In cammino verso il Giubileo 2025

Il pellegrinaggio si inserisce nel più ampio spirito del Giubileo della Speranza, indetto da Papa Francesco per il 2025, un anno santo dedicato al rinnovamento spirituale e alla riscoperta della misericordia. “Il Pellegrinaggio dei cuori forti” rappresenta un tassello importante di questo cammino, promuovendo un’esperienza di fede e inclusione che abbraccia pienamente il messaggio giubilare: nessuno è escluso dal pellegrinaggio della speranza. A San Giovanni Rotondo, la spiritualità di San Pio si unisce così al grande abbraccio della Chiesa universale. Il pellegrinaggio si snoderà attraverso quattro luoghi simbolo della spiritualità di Padre Pio: il Santuario di Santa Maria delle Grazie, la chiesa di San Pio, piazza dei Martiri e piazza Padre Pio. Tre giornate intense di preghiera, confronto e fraternità che uniscono fede e diritti, spiritualità e accoglienza. Tra gli ospiti d’eccezione, Vincenzo Falabella, presidente nazionale della Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie (FISH), che interverrà come relatore sul tema: “La disabilità come risorsa per la comunità”. In programma anche l’intervento di Pietro Gerardo Violi, consulente scientifico nell’iter di canonizzazione di San Pio, e di fr. Rinaldo Totaro, guardiano del Convento dei Frati Minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo. I saluti introduttivi saranno affidati a Graziano Serafino Leuzzi, presidente dell’Associazione “Gli Amici di San Pio”, e a Michele Giuliani, direttore amministrativo di Casa Sollievo della Sofferenza. Un momento di particolare intensità spirituale sarà la solenne Concelebrazione eucaristica, presieduta da padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia–Vieste–San Giovanni Rotondo, che si terrà il 10 giugno alle ore 11:30 nella chiesa di San Pio da Pietrelcina. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Padre Pio TV. Martedì 11 giugno sarà presente anche il Garante regionale delle persone con disabilità, dott. Antonio Giampietro, che porterà il proprio saluto e sostegno all’iniziativa, rafforzando il valore istituzionale e sociale del pellegrinaggio. A chiudere la manifestazione sarà l’intervento del sindaco di San Giovanni Rotondo, Filippo Barbano, che saluterà i partecipanti prima della partenza. Un evento che mette al centro le persone e la loro dignità, in un contesto di accoglienza e spiritualità: “Il Pellegrinaggio dei cuori forti” è un invito aperto a tutti a guardare con occhi nuovi la disabilità, nel segno di Padre Pio.