Unimarconi nel ranking CWUR 2025

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi ottiene un riconoscimento di rilievo nel panorama accademico internazionale, entrando nella top 8,3% mondiale del Center for World University Rankings (CWUR) 2025, una delle classifiche più autorevoli e indipendenti a livello globale. UniMarconi è l’unica università telematica italiana presente tra le prime 2000 posizioni su oltre 21.000 istituzioni valutate nel mondo. Un risultato che conferma la solidità del suo modello accademico digitale e il ruolo di apripista nel settore della formazione a distanza, in Italia e nel contesto internazionale.

Il CWUR adotta criteri di valutazione rigorosi, basati esclusivamente su indicatori oggettivi: qualità dell’insegnamento, occupabilità dei laureati, produttività scientifica e impatto della ricerca. Una metodologia che esclude candidature e sondaggi, valorizzando solo dati misurabili e trasparenti. Questo posizionamento testimonia l’impegno di UniMarconi per una formazione universitaria di alto livello, accessibile, flessibile e orientata all’innovazione. "Siamo felici e orgogliosi del risultato ottenuto che conferma, anche a livello internazionale, la qualità della nostra Università nella ricerca e nella didattica e che ci spinge a continuare il grande lavoro di rilancio dell’Ateneo avviato negli ultimi anni, per ottenere risultati anche migliori in futuro." Dichiara il Rettore Marco Abate. Per il Presidente Alessio Acomanni, «Questo riconoscimento rafforza il ruolo di UniMarconi come attore centrale nella trasformazione del sistema universitario. Un ateneo capace di unire qualità e accessibilità, mettendo la tecnologia al servizio della conoscenza e dello sviluppo sociale e culturale».

Con oltre vent’anni di esperienza, UniMarconi continua a rappresentare un punto di riferimento nella formazione digitale, coniugando l’eredità della tradizione accademica italiana con le opportunità offerte dall’innovazione.