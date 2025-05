Farnesina, convegno sulla salute. Tajani: "Bene prezioso da proteggere"

Domenico Alcamo 30 maggio 2025 a

La tutela della salute per il personale del Ministero degli Esteri operante sia in Italia, sia in Paesi con condizioni climatiche estreme. La prevenzione e la cura. Sono temi al centro del convegno “L’importanza del microbiota intestinale” che si è svolto alla Farnesina, in collaborazione con l’Università cattolica del Sacro Cuore, voluto dal ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha partecipato all’evento e promosso dal suo Consigliere Ecclesiastico, Monsignor Marco Malizia. La protezione della salute del personale è un tema fondamentale in un dicastero così importante come quello degli Esteri. E a dimostrarlo c’è una lettera, che il Consigliere Malizia ha letto durante l’incontro, scritta da una funzionaria diplomatica operante in un Paese straniero. Quest’ultima, infatti, parla del proprio organismo “posto sotto stress da un clima estremo e da una molte di lavoro e solitudine”. La sensibilizzazione, dunque, è architrave della prevenzione.

Qui sta il senso pieno del momento di confronto e riflessione, che ha visto la partecipazione anche del professor Antonio Gasbarrini, presidente della facoltà di medicina e chirurgia del Policlinico Gemelli. “Assieme alla sicurezza sul lavoro che è la preoccupazione universale -ha affermato Monsignor Malizia- è altrettanto doveroso sottolineare e proteggere il diritto alla salute che passa anche per momenti di formazione e conoscenza come questo che offriamo a tutti i lavoratori del Ministero. Questo -ha concluso- è segno di civiltà solidale”. Il ministro Antonio Tajani, in riferimento alle critiche dell’opposizione sull’iniziativa, ha detto: “Qualcuno ha ironizzato su questo incontro. L’obiettivo di questi momenti è il benessere del personale. Tutelare la salute attraverso la prevenzione significa vivere e lavorare meglio. Preoccuparsi delle condizioni di salute dei propri collaboratori in un ministero così grande è dovere di chi lo guida. La salute è un bene prezioso che dobbiamo difendere e proteggere ed è mio compito farlo”.