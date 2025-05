Carlotta Mondelli, la mente visionaria dietro Animo Secret Club: la storia di chi ha trasformato il coraggio in un impero digitale

Luca Rossignoli 28 maggio 2025 a

C’è chi si adatta e chi riscrive le regole. Carlotta Mondelli, classe 2000, è senza dubbio nel secondo gruppo. Oggi è una delle voci più influenti dell’imprenditoria digitale e fondatrice di Animo Secret Club, la prima app in Italia che connette brand locali e influencer in modo semplice, rapido e sicuro. Ma il suo percorso non è stato lineare. Ed è proprio questa autenticità a renderla unica.

La ragazza che non seguiva le regole (ma creava le proprie) Fin da adolescente, Carlotta sente che vivere sotto regole altrui non fa per lei. Con la determinazione che la contraddistingue, durante gli anni del liceo scientifico si prepara a diventare medico, per poter avere, un domani, uno studio tutto suo. Ma la vita, si sa, ama sorprendere. Al primo tentativo di accesso a Medicina, il risultato è una porta chiusa. Un evento che per molti sarebbe stata una sconfitta. Non per lei.

Carlotta sceglie di partire per il Canada e gli Stati Uniti come ragazza alla pari. Lì impara la vera indipendenza, impara l’inglese e inizia inconsapevolmente a formare la mentalità imprenditoriale che la guiderà in futuro. Tornata in Italia supera il test alla facoltà di Medicina, ma è già un’altra persona: intraprendente, autonoma e desiderosa di scrivere la propria storia.

La pandemia e la svolta inaspettata Il 2020 cambia tutto. Le lezioni si fermano, i tour che faceva come guida per mantenersi si annullano. Ma mentre molti si bloccano, Carlotta si reinventa. Entra nel mondo digitale spinta da curiosità e voglia di capire come i social possano diventare un lavoro.

Studia, investe su di sé, testa strategie. Ed è qui che inizia la vera ascesa. Nel 2022 si trasferisce a Dubai, realizza uno dei suoi sogni più audaci - acquistare un appartamento panoramico completamente vetrato - e si immerge in una realtà di giovani imprenditori internazionali.

Nasce il “podcast che non è un podcast” È maggio 2023 quando nasce l’idea dei suoi “podcast”: contenuti audio registrati in solitudine, senza guardare la videocamera, per parlare con sincerità “a chi si sente sotto pressione o senza bussola”. Nessuna intervista, nessun copione: solo la voce di Carlotta e la sua esperienza, condivisa come fosse una chiacchierata tra amiche.

Ogni giorno migliaia di follower premono play per ascoltarla. Trovano ispirazione, motivazione e la sensazione di non essere soli nelle loro paure.

Animo Secret Club: la rivoluzione dell’influencer marketing Con la stessa energia con cui ha costruito la sua community, Carlotta lancia Animo Secret Club, la piattaforma che permette a brand e influencer di collaborare senza complicazioni. Un progetto che in poco tempo si sta imponendo sul mercato grazie alla sua capacità di rispondere a una necessità reale con una soluzione intuitiva e potente. «Voglio che chiunque sappia di poter creare la vita che desidera» dice Carlotta, «basta smettere di aspettare il momento perfetto. Il momento perfetto è adesso.»

Una nuova icona della generazione che osa Coraggio, autenticità e capacità di visione. Carlotta Mondelli oggi non è solo una creatrice digitale: è diventata un faro per chi cerca la libertà professionale e personale. E il suo percorso è solo all’inizio.