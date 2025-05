Satyrus il locale nel cuore verde di Roma

cultura e divertimento

Nel cuore verde di Roma, affacciato sulla vista mozzafiato di Villa Borghese, apre le sue porte Satyrus, come ogni anno ma sempre diverso, che promette di diventare un punto di riferimento della scena culturale e conviviale capitolina. Incastonato come una gemma tra i nuovi spazi rigenerati della scalinata Bruno Zevi, Satyrus fonde eleganza e tradizione, con uno spirito che richiama la Dolce Vita romana degli anni '50 e '60 in chiave contemporanea.

Satyrus è aperto dal lunedì alla domenica, tutto il giorno, accogliendo il pubblico con un’offerta dinamica e trasversale: dalla pausa rilassata del pomeriggio fino alla vivacità notturna del fine settimana.

Il giovedì, venerdì e sabato il locale accende i riflettori sull’anima serale di Satyrus, tra musica, cultura e socialità. Un momento centrale della proposta è l’aperitivo romano in chiave classica, che si tiene dalle 19 alle 21: un rito urbano che riprende il concetto del “pre-cena” come si faceva nella Roma degli anni d’oro, con un tris di assaggi in accompagnamento ai drink, in un’atmosfera sofisticata ma accessibile.

Weekend di apertura venerdì 23 maggio, ore 18.00: In anteprima assoluta la presentazione del libro Madeira, firmato da Elisabetta Villaggio, scrittrice e figlia del grande Paolo Villaggio, icona del cinema e della satira italiana. A seguire: Festa di apertura con cocktail, musica e ospiti speciali.

Poi sabato 24 maggio: Live music con Liano Viko, cantante e pianista coinvolgente animatore delle serate più in voga della capitale come Post Office ma tante altre: per una serata che celebra l’inizio di un nuovo anno di Satyrus. Satyrus non è solo un locale, è un luogo d’incontro dove la cultura incontra la bellezza, e la tradizione si rinnova. Con la sua terrazza affacciata su Roma e la programmazione che unisce arte, musica e presentazioni di libri.