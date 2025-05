Sport in famiglia, oltre 27mila visitatori a Roma per la decima edizione

12 maggio 2025 a

Con oltre 27.000 presenze registrate in tre giorni, si è chiusa con un successo straordinario la 10ª edizione di “Sport in Famiglia” – 1ª Festa dello Sport, che dal 9 all’11 maggio ha trasformato il Parco Centrale del Lago dell’EUR in una straordinaria palestra a cielo aperto. Un evento unico nel panorama nazionale per qualità dell’offerta, varietà delle discipline e capacità di coinvolgimento, realizzato con il supporto di EUR SpA.

Un format vincente e in costante crescita, capace di coniugare sport, salute, inclusione e spettacolo in una tre giorni che ha incantato famiglie, studenti, atleti e appassionati di ogni età. La manifestazione ha visto la partecipazione attiva di oltre 24 federazioni, 5 enti di promozione sportiva e decine di associazioni locali, offrendo gratuitamente la possibilità di sperimentare oltre 50 discipline sportive, grazie alla presenza di istruttori qualificati e atleti professionisti.

Il progetto nasce dalla sinergia tra Federazione Italiana Motonautica, Ente di Promozione Sportiva OPES Italia, ASD Cast Sub Roma 2000 e ASD CSR Promotion, in collaborazione con Sport e Salute, CONI Comitato Regionale Lazio, CIP Lazio, Regione Lazio e IX Municipio.

La giornata inaugurale del 9 maggio ha visto il coinvolgimento di oltre 800 studenti e 150 alunni nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), in un contesto educativo d’eccellenza.

Sabato 10 maggio, durante la cerimonia ufficiale di apertura, hanno portato il loro saluto rappresentanti delle più alte istituzioni nazionali e regionali: Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Claudio Carserà, Amministratore Delegato di EUR SpA, Teresa Maria Di Salvo, Presidente del IX Municipio, Luciano Ciocchetti, Vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Massimiliano Maselli, Assessore alle Politiche Sociali della Regione Lazio, Paolo Giuntarelli, Direttore della Direzione Regionale Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport, Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Edy Palazzi, Vicepresidente della Commissione Sport della Regione Lazio, Juri Morico, Presidente Nazionale OPES, Alessandro Cochi, Presidente Regionale CONI Lazio, Francesca Barbato, Consigliera dell'Assemblea Capitolina, Giorgio Viscione, Presidente della Federazione Italiana Motonautica

Domenica 11 maggio, giornata conclusiva, ha consacrato il successo dell’iniziativa: famiglie e visitatori hanno vissuto momenti di autentica festa collettiva, tra tornei, esibizioni, laboratori per bambini e attività inclusive curate da Special Olympics Italia. Un’edizione memorabile, segnata da emozioni, sport e grande partecipazione popolare.

Lo sport si è espresso in ogni forma: acqua, cielo e terra hanno ospitato dimostrazioni spettacolari, prove libere. Tra i momenti più applauditi: le acrobazie in moto d’acqua di Roberto Mariani, le evoluzioni con flyboard di Fabrizio Baglioni e le performance mozzafiato degli atleti di sci nautico

Il pubblico ha potuto cimentarsi in: Football Americano, Atletica leggera Vortex, Arrampicata, Arti Marziali, Badminton, Baseball, Bocce, Calcio, Calcio Biliardo, Foot Dart, Canoa, Ciclismo, Danza Sportiva, Dragon Boat, Esports, Fitness,Ginnastica, Golf, Giochi e Sport Tradizionali, Hockey, Indoboard, Judo, Karate, Kick Boxing, Modellismo, Motonautica, Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano, Pattinaggio, Pentathlon moderno, Pesca Sportiva, Pesistica, Rugby, Percorsi di motricità, Pickleball, Pugilistica, Scacchi, Scherma, Sci Nautico, Squash, Sport Equestri, Sport Invernali, Cani salvataggio, Subbuteo, Sup, Surf, Taekwondo, Tennis, Tennis da tavolo, Tiro al Volo, Tiro con l’Arco, Vela, Paracdutismo, Salvamento, Volo dell’Angelo, Lancio Tecnico di precisione, Light Cyber Combact.

Presenti le principali federazioni sportive italiane:

la Federazione Italiana Golf, la Federazione Italiana Sport Invernali, la Federazione Italiana Canoa Kajak, la Federazione Italiana Giuoco Squash, la Federazione Italiana Scacchi, la Federazione Italiana giochi e sport tradizionali, la Federazione Italiana Pesistica, la Federazione italiana Rugby, la Federazione Italiana Nuoto, la Federazione Italiana Pesca Sportiva, la Federazione Italiana Baseball e Softball, la Federazione Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Surfing Sci Nautico Wakeboard, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Bocce, la Federazione Italiana Tiro a Volo, la Federazione Italiana Sport Rotellistici, la Federazione Italiana Scherma, l’Aero Club d’Italia, la Federazione Italiana Kick Boxing, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione Italiana Taekwondo, la Federazione Italiana Dragon Boat Enti e associazioni coinvolte: ASC, CSEN, LIBERTAS, Special Olympics Italia, Amirel, Atleticom, Flying in the Sky, Football Americano, Indoboard, Ludosport, Gruppo Roma 12, SICS, Abbraccio Rosa, Tognazzi Marine Village. Partner tecnici: Decathlon e Piscina delle Rose.

Un evento green e inclusivo, con attività dedicate alle persone con disabilità, laboratori di pet therapy e riabilitazione equestre, confermando il potere dello sport come strumento educativo, sociale e terapeutico.

“Siamo sinceramente entusiasti del risultato ottenuto. L’evento ha superato ogni nostra aspettativa, sia in termini di partecipazione che di coinvolgimento del pubblico. Vedere così tante persone condividere entusiasmo, energia e passione ci ha ripagato di ogni sforzo. Questo successo ci incoraggia a guardare avanti con ancora più ambizione. Un ringraziamento particolare alle istituzioni, alle Federazioni sportive ed a i partner.”

– Fabio Bertolacci, ideatore e organizzatore dell’evento.



“Siamo felici di aver contribuito a riportare nella splendida cornice del Parco Centrale del Lago ‘Sport in Famiglia’. La concessione del Laghetto e degli spazi verdi del Laghetto rappresentano il contributo di EUR Spa alla riuscita di una manifestazione in cui crediamo per l’alto valore sociale che la pratica sportiva, ancorché rivolta a tutti, ha nel creare aggregazioni tra le persone, per fare di Roma una città sempre più moderna e inclusiva”. – Claudio Carserà, AD di EUR SpA

Con numeri in costante crescita e una risposta del pubblico entusiasta, “Sport in Famiglia” si conferma un appuntamento strategico nel panorama sportivo della Capitale, pronto a rinnovarsi con nuove sfide e opportunità per le prossime edizioni.