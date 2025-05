De Ficchy e Lombardi protagonisti del Premio "Le Voci della Libertà". L'omaggio a Fallaci

10 maggio 2025 a





Grande successo per la cerimonia di premiazione de “Le Voci della Libertà – Omaggio ad Oriana Fallaci”, che si è tenuta nella prestigiosa Sala Altiero Spinelli della Regione Lazio e che è stata promossa dalla Fondazione Centro Studi Parlamentari (presieduta dal Dr. Andrea Viscardi, in collaborazione con AIGFREELANCE – Associazione Internazionale Giornalisti Freelance e l’Agenzia di Stampa 25 Ora News). Nella Giornata dell'Europa, l'evento ha celebrato la libertà di pensiero e di scrittura ispirandosi alla figura coraggiosa e impavida di Oriana Fallaci, simbolo per eccellenza del giornalismo indipendente e controcorrente.

Il premio ha reso omaggio a quelle personalità, italiane e internazionali, che si sono distinte per il coraggio, la coerenza e l’impegno nella difesa della verità. Sotto l’autorevole sostegno della Regione Lazio, rappresentata dall’assessore on. Renata Baldassarre, e con il patrocinio di numerose realtà culturali e istituzionali, l’evento è stato condotto con maestria da Angelica Loredana Anton, scrittrice, giornalista, Osservatore ONU e presidente della Fondazione Area Cultura.

Tra i premiati, spiccano figure autorevoli del giornalismo, della cultura e dell’impegno sociale. Significative le parole del giornalista Giovanni De Ficchy, che ha dichiarato “Ricevere un premio ispirato a Oriana Fallaci significa assumersi una responsabilità: quella di non tacere mai di fronte all’ingiustizia. È un riconoscimento che onora, ma soprattutto sprona". Denso di significato l’intervento del Dr. George Guido Lombardi, già consulente di Donald Trump, che ha affermato: “Difendere la libertà di espressione non è un’opzione, è un dovere. La voce di Oriana è ancora viva, e oggi ci chiede di non abbassare la testa".