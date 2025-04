 Il lusso nel cuore di Bari: l'esperienza di Bra Hotel, che strizza l'occhio alla sostenibilità

Luca Rossignoli 29 aprile 2025 a

Giornalisti, politici, ma anche turisti in visita a Bari - la città del Levante - strizzano l'occhio al Bra Hotel. La struttura, che si trova tra via Argiro e via Abate Gimma, sorge il Bra Hotel, una nuova icona dell’ospitalità a cinque stelle che ridefinisce gli standard del lusso urbano nel capoluogo pugliese.

Bra Hotel si distingue per un’attenzione maniacale ai dettagli e un’offerta di servizi esclusivi. Le sue 11 camere, suddivise in tre stili distintivi—Passion, Luxury e Savage—offrono esperienze sensoriali uniche: dalla calda intimità alla raffinata eleganza, fino a un’immersione nella natura selvaggia.

Oltre alle sistemazioni di pregio, l’hotel vanta una Spa lussuosissima, un’enoteca e un ristorante autonomi, oltre a un lounge bar e un rooftop con piscina a sfioro, ideali per eventi esclusivi come meeting, sfilate e matrimoni. Per questo motivo è diventato il punto di riferimento assoluto in tutto il sud Italia. La sostenibilità è al centro del progetto: materiali eco-compatibili, tecnologie per il risparmio energetico e una cucina che privilegia ingredienti locali e biologici testimoniano l’impegno del Bra Hotel per un lusso responsabile.