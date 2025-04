Scuola: il sottosegretario Frassinetti incontra la più giovane laureata d'Italia

03 aprile 2025 a

Il Sottosegretario all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, ha incontrato oggi Camilla Spezza, 20 anni, originaria dell’Aquila, studentessa della Scuola Normale Superiore e dell’Università di Pisa, attualmente la più giovane laureata d’Italia. Camilla ha conseguito lo scorso 18 febbraio la laurea triennale in Filosofia con il massimo dei voti, 110 e lode. Prima del percorso universitario, ha frequentato il Liceo Classico “D. Cotugno” dell’Aquila.

“Ho voluto congratularmi di persona con Camilla” ha dichiarato il Sottosegretario Frassinetti “una giovanissima eccellenza che con passione e determinazione ha raggiunto un traguardo importante. Come lei stessa mi ha raccontato, il liceo classico le ha fornito un metodo di studio solido e strumenti culturali preziosi. Questo dimostra che il latino e il greco non sono lingue morte, ma veicoli di un pensiero strutturato e critico, utili in molti ambiti del sapere”.

“A pochi giorni dal sedicesimo anniversario del tragico terremoto che il 6 aprile 2009 colpì L’Aquila e altri 56 comuni abruzzesi” ha aggiunto Frassinetti “voglio valorizzare la storia di Camilla come simbolo di rinascita, talento e speranza”.

Camilla Spezza è anche vincitrice del Premio Asimov Giovani per l’editoria scientifica divulgativa nel 2020 e, nel 2023, ha conquistato con la squadra della Scuola Normale Superiore il Torneo di dibattito RIASISSU (Rete Italiana degli Allievi delle Scuole e degli Istituti Superiori Universitari).