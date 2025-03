L'Università della Tuscia conferisce il Sigillo Accademico a Luca Tosto

Il ringraziamento sentito dell'amministratore delegato della Walter Tosto SpA.

25 marzo 2025 a

a

a

Qualche giorno fa in una cerimonia assai partecipata, svoltasi nell’Aula Magna dell’Università degli Studi della Tuscia, il Rettore Stefano Ubertini ha conferito a Luca Tosto, amministratore delegato della Walter Tosto SpA, il prestigioso Sigillo Accademico. Le diverse motivazioni, raccolte sinteticamente nella frase che ha accompagnato la premiazione, “dalle radici locali all’impegno internazionale nel settore nucleare”, sono state illustrate dal professore Giuseppe Calabrò, coordinatore del gruppo di ricerca sulla fusione nucleare e responsabile scientifico del progetto TRUST e dal professore Pierluigi Fanelli, componente della Commissione per il Sigillo di Ateneo.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento all’Università della Tuscia – ha commentato Luca Tosto - per questo riconoscimento che mi inorgoglisce e premia il sottoscritto e tutti miei collaboratori, consapevole del valore di un dialogo costante e proficuo tra il mondo accademico e quello imprenditoriale. Un legame che dura da anni e che ha già prodotto risultati eccellenti, sia sul piano progettuale che tecnologico, anche per questa ragione vorrei ancora una volta ringraziare il Rettore, il corpo docente e a tutto il personale dell’università. Sono fermamente convinto che perseguendo su questa strada, si possano formare professionisti altamente specializzati, pronti a entrare in un mercato del lavoro sempre più competitivo e dinamico, dove nessuno può permettersi di farsi trovare impreparato. Un concetto che ho ripreso nella mia Lectio Magistralis agli studenti dell’Unitus dove ho cercato ho cercato di sottolineare l’importanza del valore delle persone come elemento fondamentale per il successo di un’azienda in espansione. Il team della Walter Tosto ha dimostrato come la coesione e il lavoro quotidiano possano portare a risultati importanti, come la recente spedizione del settore 4 del Vacuum Vessel per il progetto ITER”.

Luca Tosto classe 1971, abruzzese è imprenditore di seconda generazione del Gruppo Tosto. Amministratore delegato della Walter Tosto SpA, con un fatturato di oltre 100 milioni di euro l’anno, azienda leader a livello internazionale nella produzione di componenti per il mercato Oil&Gas, Petrolchimico, Power Generation, alimentare, farmaceutico ed energetico.