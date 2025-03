Coldiretti-Farnesina, il successo del primo mercato contadino di Nairobi

25 marzo 2025 a

a

a

È in funzione a pieno ritmo il primo vero mercato contadino di Nairobi, a Rosslyn Square, un’iniziativa che segna una tappa fondamentale nella creazione di una rete di mercati agricoli tra il Mediterraneo e l’Africa. Il mercato, che opera ogni sabato, nasce dalla collaborazione tra Farnesina e Coldiretti. Il mercato è frutto della Mediterranean and African Markets Initiative (MAMI-Farmers Markets), finanziata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano e realizzata dal CIHEAM Bari, in collaborazione con la World Farmers Markets Coalition e la Fondazione Campagna Amica di Coldiretti. Un progetto reso possibile anche grazie al forte impegno dell’Ambasciata d’Italia in Kenya, guidata dall’Ambasciatore Roberto Natali.

"Esistono mercati in tutti i paesi del mondo, ma nella maggior parte dei paesi del mondo non sono mercati di agricoltori. Oggi qui a Nairobi, in Kenya, grazie ad un progetto di cooperazione internazionale, portiamo l'esperienza che abbiamo fatto in Italia con la Fondazione Campagna Amica di Coldiretti della costruzione di una rete di mercati contadini. Per la prima volta a Nairobi, i contadini delle campagne che stanno intorno alla città vengono e possono vendere direttamente i loro prodotti", spiega Carmelo Troccoli, presidente della Fondazione Campagna amica di Coldiretti a RaiNews24.

"Dobbiamo tenere presente che questo Paese ha una popolazione giovanissima e quindi la creazione di sviluppo e la creazione di lavoro per il futuro sono un imperativo. Nel settore agricolo l'esperienza italiana che viene trasmessa attraverso questa iniziativa, che ha riscosso moltissimo successo, oggi è un must - spiega l'ambasciatore Natali - È fondamentale che l'esperienza di un paese ricco di tradizione come l'Italia possa essere condivisa con Paesi in via di sviluppo e il Kenya ha apprezzato particolarmente questa presenza italiana grazie all'impegno di Coldiretti e di Campagna Amica, che costituisce una realtà fantastica del nostro paese".