Un’esclusiva serie di documentari in 4 episodi di 40 minuti 13 DICEMBRE 2024 SU PRIME VIDEO Confidential C Breath Film (Elephant) e Sans Borne annunciano l’uscita di un’inedita serie di documentari il 13 dicembre su Prime Video. Anatomia di un come-back racconta dall’interno il piano di trasformazione senza precedenti di un costruttore automobilistico, Renault Group. In un settore di solito molto chiuso, l’azienda spalanca le sue porte per la prima volta: dalla progettazione di nuovi modelli, come Renault 5, ai box della scuderia di F1 Alpine, passando per i segreti di produzione e l’esclusivo reveal di un nuovo modello, un viaggio che vi porterà in giro per il mondo intero… Anatomia di un come-back spiega come Renault Group sia riuscito a trasformarsi in seguito ad una crisi mai vista nel settore, sopraggiunta ad inizio 2020. Rischiando di scomparire, l’azienda lancia un piano che le offre la sua ultima possibilità. Il Presidente Jean-Dominique Senard si rivolge a Luca de Meo che, affiancato dal suo team, prende le redini di questa rivoluzione. Una vera e propria avventura umana raccontata da personaggi che si sono trovati a far fronte a grandi sfide, alle prese con difficoltà e sconfitte, ma anche successi.

Girata in due anni e composta da 4 episodi di 40 minuti ciascuno, Anatomia di un come-back è prodotta da Sans Borne e Breath Film (Elephant). Breath Film è già nota per aver prodotto film documentari – evento per canali televisivi e piattaforme di streaming come CENNI SU BREATH FILM Breath Film è un’etichetta del Gruppo ELEPHANT, creata e diretta da Nicolas Valode che produce in particolare documentari di stampo contemporaneo che traggono ispirazione dai codici della fiction e sono destinati ad essere trasmessi soprattutto in prima serata o sulle piattaforme di streaming.