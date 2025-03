Francesco Cicchella, tutto esaurito al Teatro Augusteo per "Tante belle cose"

Francesco Fredella 01 marzo 2025 a

Grande successo per Francesco Cicchella, che torna a Napoli con il suo inconfondibile talento comico e porta in scena al Teatro Augusteo “Tante belle cose”, un one man show innovativo in programma da venerdì 28 febbraio a domenica 9 marzo e che ha registrato il sold out in ogni data. L’artista, reduce dal suo spettacolo precedente “Bis!”, che aveva già registrato numeri record nei teatri di tutta Italia, ha confermato le aspettative. La prima, tenutasi il 28 febbraio, ha registrato un grande successo, con un teatro gremito e la presenza di numerose personalità del mondo dello spettacolo e della cultura. L’entusiasmo del pubblico è esploso al termine dello show in un applauso lungo oltre dieci minuti, dimostrando l’apprezzamento per la performance di Cicchella e del suo team. Protagonista e regista dello spettacolo, Cicchella mescola sapientemente comicità, musica e momenti di forte emozione, dando vita a una narrazione che attraversa il tempo e lo spazio.

Attraverso un mix esplosivo di sketch esilaranti e performance indimenticabili, l’artista gioca con i suoi personaggi e con sé stesso, proiettandosi in un futuro immaginario per poi tornare al presente, il tempo che ha segnato la sua carriera. Il varietà si fonde con un’impronta cinematografica, regalando al pubblico un’esperienza teatrale coinvolgente e suggestiva. Ad accompagnarlo sul palco ci sono Vincenzo De Honestis e Yaser Mohamed, insieme a una band composta da Elio Severino alla batteria, Emilio Silva Bedmar al sax, Gino Giovannelli alle tastiere, Umberto Lepore al basso e Guido Della Gatta alla chitarra. Lo spettacolo racconta la storia di un Francesco Cicchella sessantenne che, durante un’intervista televisiva, annuncia il suo ritiro dalle scene e si esibisce per un’ultima volta.

Nel ripercorrere la sua carriera, riaffiora il ricordo di una serata a teatro, un momento cruciale che ha cambiato la sua vita. Da qui parte un viaggio nel tempo che riporta il pubblico a quella notte speciale, finché un evento inaspettato sconvolge l’equilibrio dello show. Scritto da Francesco Cicchella e Gennaro Scarpato, lo spettacolo si avvale del disegno luci di Francesco Adinolfi, della cura tecnica del suono di Massimo D’Avanzo, delle elaborazioni grafiche di Antonio Scarpato e degli abiti di scena della Sartoria Cavaliere. Le scenografie sono realizzate da Visual Sacs, mentre trucco e parrucco sono curati da Ciro Florio. L’allestimento e il service audio-luci sono affidati a Soundtrack srl. La produzione è a cura di Top Agency Music e Bravi Tutti. Con un debutto trionfale e un pubblico già conquistato, “Tante belle cose” si preannuncia come uno degli eventi teatrali più attesi della stagione.