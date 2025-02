A Gallipoli parte il 21° Trofeo Caroli Hotels Under 14: 36 squadre partecipanti, Lazio e Roma in campo

27 febbraio 2025 a

Talenti del futuro in vetrina con 36 squadre, 115 partite, 20 comuni coinvolti, 4 nazioni rappresentate, 1400 persone tra giocatori, staff, genitori e addetti ai lavori: sono alcuni numeri del 21° Trofeo Caroli Hotels Under 14 in programma da oggi al 4 marzo e organizzato dall’Asd Capo di Leuca, che si conferma uno dei più importanti e autorevoli per la categoria a livello nazionale e internazionale.

Saranno ben 36 le squadre partecipanti inserite in un girone unico: Lazio, AZ Alkmaar, Fiorentina, Juventus, Roma, Milan, Torino, Sassuolo, Bologna, Monza, Genoa, Lecce, Odense, Rimini, Virtus Francavilla, Casarano, Pontedera, Red Bull New York, Giovani Cryos, Nuova Taras Taranto, LevanteAzzurro, Jonia Calcio, Real Casarea, Tor Tre Teste, Monteruscello, Pasquale Foggia, Oltrera, Grifone Calcio, Donatello, Etra Barletta, Invictus Lam, SoccerDream, Football Taviano, Julia Spello, Capo di Leuca Fabrizio Miccoli, Fair Play Messina. Venti i comuni coinvolti: Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Casarano, Castrignano de' Greci, Collepasso, Galatone, Leverano, Matino, Melpignano, Nardò, Novoli, Otranto, Parabita, Poggiardo, Racale, Ruffano, San Donato di Lecce, Taviano, Tricase, Ugento

La finale si disputerà il 3 marzo alle ore 19 sul terreno dello stadio "Antonio Bianco" di Gallipoli, cui seguirà la cerimonia di premiazione.

L’ultima edizione del torneo, organizzato dal sodalizio guidato dal presidente Pierluigi Caputo, è stata vinta dalla Juventus in finale sul Milan. Caroli Hotels, con il patron Attilio Caroli Caputo, è il main sponsor del Torneo. La macchina organizzativa capeggiata da Mario Caputo e Daniele Pisacane lavora a pieno regime per completare gli ultimi aspetti logistico-organizzativi e garantire la migliore accoglienza possibile alle società partecipanti. Le prime otto classificate del girone unico si qualificheranno ai quarti di finale, poi semifinali e finale.

Il prestigioso trofeo che verrà assegnato alla squadra vincitrice è opera dell’artista gallipolino Roberto Perrone. Il trofeo è realizzato in terracotta, cartapesta e pietre locali per evidenziare al meglio l’espressione dell’artigianato salentino.

Notevoli le ricadute turistiche legate alla manifestazione sportiva derivanti dalle numerose presenze da parte delle famiglie che accompagnano i giovani calciatori alla scoperta del Salento e in termini di immagine e promozione per il territorio.