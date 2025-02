BF International e Save the Children insieme per progetti strategici in Africa

25 febbraio 2025 a

BF International Best Fields Best Food Limited, società controllata da BF Spa, il più importante Gruppo agroindustriale italiano, e Save the Children Italia annunciano la firma di un accordo quadro finalizzato a delineare la collaborazione volta a promuovere lo sviluppo di progetti dedicati alle comunità locali, fondati su principi condivisi da entrambe le realtà, come il diritto all’istruzione e alla sicurezza alimentare.

L'obiettivo della partnership è la condivisione di competenze e risorse per lo sviluppo delle comunità locali in alcuni dei Paesi in cui il Gruppo opera, integrando nelle BFuture Farms - un modello innovativo, sostenibile e inclusivo di farm agroindustriale replicabile, sviluppato da BF International - la prospettiva dei diritti dell’infanzia centrale nell’approccio di Save the Children. Lo scopo è quindi quello di promuovere il benessere delle comunità locali, garantendo opportunità formative e prospettive lavorative per le giovani generazioni.

"Questo accordo rappresenta un passo significativo per la crescita del nostro progetto internazionale, dove innovazione, formazione e attenzione ai più deboli si intrecciano per generare un impatto positivo e duraturo nei territori e nelle comunità interessate dai nostri interventi. Intendiamo infatti realizzare delle BFuture Farms, siti non solo produttivi, ma di benessere umano, e adottare tutte le best practice sviluppate da BF Spa in questi anni di crescita in Italia. Un approccio questo verso i popoli e verso le economie frutto della consapevolezza del ruolo dell’agricoltura come garante del buon cibo per il futuro del pianeta, nell'assoluto rispetto per la natura” – ha dichiarato Federico Vecchioni, Amministratore Delegato di BF Spa e BF International, che ha proseguito – “L'alleanza con Save the Children per noi significa completare il nostro approccio, caratterizzato dall'assenza di elementi predatori, ma che unisce agricoltura, educazione e sviluppo investendo nei giovani fin dall'infanzia e nelle loro famiglie - che rappresentano il perno delle nostre iniziative - promuovendo la loro crescita attraverso istruzione e opportunità lavorative concrete."

“Crediamo fortemente nelle alleanze strategiche, capaci di portare non solo risorse economiche ma competenze e modelli innovativi di sviluppo. Con questo approccio in mente, riteniamo che la partnership con BF possa generare circoli virtuosi di crescita socio-economica per le popolazioni locali, in particolare per i minori che si trovano in situazioni di svantaggio in Paesi più vulnerabili. Grazie a questa collaborazione sarà possibile investire in istruzione, rafforzando il ruolo delle comunità locali, ma anche sviluppare programmi di formazione professionale, empowerment e inserimento lavorativo che possano generare concrete opportunità di crescita personale e comunitaria. Solo unendo le forze, attingendo alle migliori competenze del settore e generando partenariati innovativi è possibile contrastare le diseguaglianze ed è in questa direzione che intendiamo andare con BF”, ha dichiarato Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children Italia.

Nello specifico, la partnership intende ideare e implementare progetti per lo sviluppo comunitario, l’istruzione e la formazione professionale attraverso programmi congiunti che nascono dall’integrazione dell’esperienza di Save the Children con il know-how tecnico di BF Educational - società controllata di BF Spa impegnata nello sviluppo di progetti formativi e di ricerca nel settore dell’agricoltura e dell’agribusiness - finalizzati alla formazione di adolescenti e giovani. Sul fronte dello sviluppo comunitario, nell’ambito dell’accordo quadro è prevista la creazione programmi di sensibilizzazione sui temi cruciali del cambiamento climatico, della diversificazione delle colture in ottica di sicurezza alimentare, dell’uguaglianza di genere e dell’accesso equo alle risorse. Nell’ambito dell’istruzione, grazie al supporto e all’intervento diretto dell’Organizzazione, si punterà su attività per favorire la lettura, l’apprendimento della matematica e lo sviluppo delle competenze socio-emotive dei bambini, oltre a sostenere la formazione degli insegnanti e la gestione delle scuole, con un'attenzione particolare all'educazione prescolare e primaria per i bambini più vulnerabili. In ottica di formazione professionale, gli interventi che si costruiranno saranno volti a favorire lo sviluppo delle competenze personali per garantire che i giovani acquisiscano le capacità necessarie per scegliere le opportunità di lavoro in futuro. Saranno inoltre sviluppati percorsi di formazione professionale di livello base per migliorare le competenze tecniche necessarie per entrare nel mondo del lavoro, formazione tecnica per professionisti del settore e formazione avanzata per studenti che desiderano approfondire le proprie conoscenze nel settore agritech. La collaborazione si estenderà anche allo sviluppo di modelli finanziari innovativi per sostenere progetti ad alto impatto sociale.