Semiconduttori da 3,2 miliardi in Italia

24 febbraio 2025 a

a

a

Stantec, leader mondiale nella progettazione sostenibile in ambito ingegneristico, architettonico e ambientale, insieme al partner Drees & Sommer sono stati scelti da Silicon Box per il nuovo impianto da €3,2 miliardi in Nord Italia, all'avanguardia per l’assemblaggio e il collaudo di semiconduttori. Stantec sarà responsabile del coordinamento generale, della progettazione architettonica e paesaggistica delle aree uffici e delle aree esterne, delle infrastrutture oltre che tutti i servizi di permitting e autorizzazioni. Drees & Sommer, player globale nei servizi di consulenza e implementazione per i mercati immobiliare, infrastrutturale e industriale, fornisce servizi di ingegneria industriale, architettura, ingegneria strutturale e meccanica/elettrica, nonché servizi di progettazione di camere bianche/dry room per gli edifici di produzione e di centrali tecniche.

Silicon Box è un'azienda all’avanguardia nell'integrazione di semiconduttori, specializzata nella realizzazione di chiplet e soluzioni di packaging ad alte prestazioni, essenziali per i semiconduttori di prossima generazione; questo progetto segna la sua prima espansione manifatturiera al di fuori dei confini di Singapore. Il nuovo stabilimento, la cui entrata in funzione è prevista per il 2028, verrà costruito in provincia di Novara, in Piemonte, creando, secondo le previsioni, all'incirca 1.600 posti di lavoro. Il secondo stabilimento di Silicon Box presenterà le caratteristiche dell'impianto automatizzato e all'avanguardia realizzato a Singapore, il quale offre le soluzioni più avanzate al mondo per il packaging di semiconduttori con pannelli di grande formato. “Silicon Box ha scelto Stantec per la sua esperienza globale nella realizzazione di strutture produttive all'avanguardia e la partnership con Drees & Sommer evidenzia la dedizione di queste aziende all'eccellenza: entrambe le società vantano una vasta esperienza di progetti realizzati in tutto il mondo, che ci fornisce la fiducia necessaria per raggiungere gli obiettivi e le aspettative dell’Unione Europea, del Governo Italiano e delle amministrazioni locali”, ha dichiarato Mike Han, Head of Business di Silicon Box. “Siamo rimasti impressionati dalla dedizione di Stantec allo sviluppo sostenibile, che consentirà al futuro impianto Silicon Box di Novara di soddisfare gli elevati standard ambientali e comunitari europei. Il nostro recente incontro ha gettato solide basi per la fase di progettazione, e non vediamo l'ora di procedere con l'esecuzione”. “Il mercato globale richiede una catena di fornitura di componenti elettronici più sicura e solida. L'espansione di Silicon Box in Italia è un catalizzatore significativo per il raggiungimento di questo obiettivo in Europa”, ha dichiarato Leonard Castro, vicepresidente esecutivo di Stantec per la divisione Buildings. “Unendo la nostra presenza locale con l'esperienza globale in questo settore, siamo in una posizione ottimale per supportare Silicon Box in questa espansione”. “Per soddisfare la crescente domanda, gli impianti di produzione di semiconduttori devono essere progettati, pianificati, costruiti e messi in funzione in tempi rapidi. Questo progetto dimostra la capacità del nostro team di raggiungere questi obiettivi sfruttando la nostra esperienza nel settore dei semiconduttori e la conoscenza completa degli standard edilizi e dei processi di autorizzazione locali”, ha dichiarato Frank Silber, partner di Drees & Sommer.