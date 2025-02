Pigozzi all'iniziativa de La Sapienza di Roma

21 febbraio 2025 a

Lunedì 17 febbraio scorso le Facoltà di Medicina ed i Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LM41) in Medicina e Chirurgia di Sapienza Università di Roma hanno costituito il Comitato di Indirizzo (CI), interfacoltà di area medica, un organo di consultazione permanente che promuove la condivisione di esigenze, conoscenze e competenze tra il mondo del lavoro, della ricerca scientifica e tecnologica, delle produzioni e della cultura, e quello della formazione universitaria.

Fa parte di questo Comitato di Indirizzo Maurizio Pigozzi Presidente di AIOP LAZIO, l’Associazione maggiormente rappresentativa della Sanità Privata nel Lazio che rappresenta oltre 100 strutture sanitarie e socio sanitarie quasi tutte accreditate sol SSR, nelle quali lavorano oltre 17.000 professionisti, tra medici, terapisti, infermieri, personale addetto all’assistenza, educatori ed assistenti sociali.

L’iniziativa ha l'obiettivo di promuovere Corsi di Studi (CdS) coerenti con la domanda di formazione individuata dai portatori di interesse esterni, al fine di favorire l’incontro fra domanda e offerta formativa, misurando e adeguando i diversi curricula alle reali esigenze culturali e produttive del territorio, oltre che l'individuazione di sblocchi professionali, i fabbisogni formativi e le opportunità in ambito lavorativo per i neo laureati.

La presenza del Presidente AIOP LAZIO in questo Comitato dunque, costituisce il concretizzarsi di quella sinergia pubblico-privato, essenziale per una sanità che sia veramente in grado di intercettare i reali bisogni di salute dei cittadini.