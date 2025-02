Orologi da uomo: quali sono i più costosi al mondo?

19 febbraio 2025 a

Qual è l’orologio da uomo più costoso al mondo? Ecco la classifica degli orologi di lusso più preziosi. Il settore dell’orologeria di lusso continua a stupire con creazioni straordinarie dove innovazione tecnologica, materiali pregiati e artigianalità sopraffina si fondono in esemplari dal valore inestimabile. In questa classifica, esploreremo i dieci orologi più costosi mai realizzati, veri capolavori che hanno segnato record di vendita e conquistato collezionisti di tutto il mondo.

1. Patek Philippe Grandmaster Chime – 31,19 milioni di dollari

Il primato di orologio più costoso mai battuto all'asta spetta al Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A. Venduto nel 2019 a Ginevra in un'asta di beneficenza, è un modello unico con due quadranti reversibili, una cassa in acciaio inossidabile e ben 20 complicazioni, tra cui un calendario perpetuo e un allarme acustico. Un esemplare irripetibile che coniuga tecnica e design d’eccellenza.

2. Graff Diamonds Hallucination – 55 milioni di dollari

Se il Grandmaster Chime è l’orologio da polso più caro mai venduto, il Graff Diamonds Hallucination è l'orologio più prezioso mai creato. Realizzato da Graff Diamonds, questo gioiello da 110 carati di diamanti colorati tagliati in varie forme rappresenta il massimo del lusso e dell’alta gioielleria.

3. Graff Diamonds The Fascination – 40 milioni di dollari

Un altro capolavoro firmato Graff Diamonds, The Fascination, è un orologio che si distingue per la sua versatilità: il diamante da 38,13 carati incastonato al centro può essere rimosso e indossato come anello. Un pezzo che unisce maestria artigianale e lusso estremo.

4. Breguet Grande Complication Marie-Antoinette – 30 milioni di dollari

L'orologio che porta il nome della celebre regina di Francia vanta una storia tanto affascinante quanto il suo valore. Commissionato nel XVIII secolo e completato solo dopo 40 anni, racchiude tutte le complicazioni conosciute all'epoca, inclusi un calendario perpetuo e una ripetizione minuti.

5. Patek Philippe Henry Graves Supercomplication – 24 milioni di dollari

Considerato a lungo l’orologio più complicato mai realizzato, il Patek Philippe Henry Graves Supercomplication è un pezzo straordinario progettato negli anni ’30 per il banchiere Henry Graves Jr. Con le sue 24 complicazioni, tra cui una mappa celeste di New York, è un'icona dell'orologeria.

6. Chopard 201-Carat Watch – 25 milioni di dollari

Un trionfo di diamanti: il Chopard 201-Carat Watch è composto da 201 carati di pietre preziose, tra cui tre diamanti centrali rosa, blu e bianco, incorniciati da una cascata di diamanti gialli e bianchi. Un perfetto incontro tra alta gioielleria e orologeria di lusso.

7. Jacob & Co. Billionaire Watch – 18 milioni di dollari

Il Billionaire Watch di Jacob & Co. è un'opera d'arte tempestata da 260 carati di diamanti taglio smeraldo. Il design scheletrato lascia ammirare il meccanismo interno, rendendolo un esemplare straordinario sotto ogni aspetto.

8. Rolex Daytona “Paul Newman” – 17,8 milioni di dollari

Un pezzo di storia dell’orologeria e del cinema: il Rolex Daytona appartenuto a Paul Newman è il Rolex più costoso mai venduto. La sua popolarità è dovuta all'associazione con l'iconico attore e pilota, oltre che alla rarità del modello.

9. Patek Philippe in acciaio inossidabile – 11 milioni di dollari

Il Patek Philippe è un orologio rivoluzionario: il primo cronografo con calendario perpetuo prodotto in serie. La sua versione in acciaio inossidabile è una rarità assoluta, venduta all’asta per 11 milioni di dollari.

10. Richard Mille Sapphire – 2 milioni di dollari

Un esempio di avanguardia orologiera, il Richard Mille RM 56-02 Sapphire è realizzato quasi interamente in zaffiro. Il design trasparente e il movimento scheletrato ne fanno una meraviglia tecnologica e visiva.

Questi straordinari segnatempo non sono solo strumenti per misurare il tempo, ma vere e proprie opere d'arte che raccontano storie di innovazione, lusso e passione per l'orologeria. Il mercato del collezionismo continua a crescere, dimostrando che il tempo, quando è incastonato nei materiali più preziosi, diventa un investimento senza tempo.