Turismo in treno: +4% in due anni. Il futuro della mobilità sostenibile nel white paper di Trainline

05 febbraio 2025 a

a

a

Il treno è sempre più popolare per i viaggi di piacere in Italia, registrando una crescita del 4% negli ultimi due anni. Questo risultato, emerso dal White Paper di Trainline, la principale piattaforma indipendente di viaggi in treno e in pullman in Europa, si basa su una ricerca condotta da SWG nel gennaio 2025 e sull'analisi dei dati interni di Trainline. Lo studio, presentato durante l'evento “Tutti i treni portano a Roma”, analizza il ruolo cruciale del trasporto ferroviario per il turismo sostenibile, evidenziando i progressi e le sfide per liberare il pieno potenziale del settore.

Liberalizzazione e concorrenza: un'opportunità per i collegamenti internazionali

La liberalizzazione del settore ferroviario, con l'aumento della concorrenza e dei nuovi operatori, è un driver di crescita per il mercato, aprendo opportunità per i collegamenti internazionali. Il White Paper evidenzia un aumento del 10% nella percezione dei suoi benefici: un italiano su tre apprezza la maggiore scelta e i prezzi più bassi. Sulle rotte nazionali, come la Roma-Milano, si è registrato un costante calo delle tariffe negli ultimi cinque anni, mentre sulla Milano-Parigi la riduzione ha raggiunto il 19%. Allo stesso tempo, il treno è sempre più popolare per i viaggi di piacere all'interno dell'Italia, registrando una crescita del 4% negli ultimi due anni. L'ingresso di nuovi operatori, auspicato da quasi due italiani su tre, dimostra l'importanza della concorrenza per un mercato ferroviario più dinamico e vantaggioso per i viaggiatori. La riapertura della tratta Milano-Parigi, con operatori come Trenitalia e SNCF che garantiscono una maggiore concorrenza, è un esempio concreto di come la liberalizzazione possa favorire i viaggiatori. Il 47% degli italiani desidera migliorare i collegamenti internazionali e il 43% è interessato alla tratta Milano-Parigi, a dimostrazione del potenziale di crescita in questo settore. Trainline, grazie alla sua piattaforma, si posiziona come partner ideale per ampliare l'offerta e soddisfare questa crescente domanda.

Crescita e sostenibilità del trasporto ferroviario

I treni sono un alleato strategico nella lotta al cambiamento climatico, grazie al loro impatto ambientale significativamente ridotto. Nel 2024, i soli viaggi prenotati tramite Trainline hanno generato un risparmio stimato di oltre 1 milione di tonnellate di CO₂, equivalente all'assorbimento annuale di circa 45 milioni di alberi o alla rimozione di 538.000 auto dalle strade per un anno.

A questo proposito, secondo l'indagine, la consapevolezza ambientale sta crescendo: Il 46% dei viaggiatori considera l'impatto ambientale quando pianifica i propri viaggi, con un aumento del 5% rispetto al 2023. Questa crescente consapevolezza si riflette nei termini più associati al viaggio in treno dagli italiani, come “convenienza” e “impatto ambientale”. Per i viaggi di lavoro, il treno è il mezzo preferito dal 45% degli intervistati, consolidando il suo ruolo di soluzione sostenibile ed efficiente.

Le sfide e le soluzioni per il futuro della mobilità ferroviaria

Il White Paper individua alcune criticità che limitano il pieno sviluppo della mobilità ferroviaria. Tra queste, la limitata accessibilità, segnalata dal 51% degli intervistati, che richiede migliori collegamenti per un servizio più capillare. Sul fronte digitale, il 49% auspica una maggiore integrazione tecnologica per un'esperienza di viaggio più fluida e intuitiva. Dal punto di vista economico, il 70% degli utenti ritiene fondamentale incentivare i viaggi durante la bassa stagione, mentre il 71% richiede una migliore integrazione con gli altri mezzi di trasporto per promuovere l'intermodalità. Infine, il 47% degli intervistati sottolinea la necessità di migliorare i collegamenti internazionali, evidenziando il potenziale del treno nel collegare meglio l'Italia al resto d'Europa.

Di fronte a queste sfide, il documento propone soluzioni innovative per migliorare l'esperienza dei viaggiatori. Tra le proposte più popolari vi sono l'introduzione di tariffe agevolate e lo sviluppo di pacchetti “all inclusive”, che hanno ottenuto il supporto del 58% degli intervistati. Inoltre, la promozione del turismo sostenibile attraverso treni tematici ha ricevuto il sostegno del 73% degli intervistati, indicando un crescente interesse per esperienze di viaggio personalizzate e rispettose dell'ambiente. Il 50% degli intervistati ha anche espresso il desiderio di una maggiore integrazione tecnologica per migliorare l'esperienza intermodale, sottolineando la necessità di soluzioni digitali avanzate che uniscano treno, autobus e altre modalità di trasporto in un unico sistema fluido.

“Uno degli obiettivi di Trainline è promuovere scelte di viaggio più ecologiche incoraggiando l'uso della ferrovia. Lo facciamo rendendo la ferrovia più facile e accessibile, quindi è essenziale comprendere l'evoluzione del panorama dei viaggi sostenibili e assicurarci di soddisfare le esigenze dei viaggiatori di oggi. I nostri dati confermano la crescente importanza della ferrovia per il settore turistico italiano, con i passeggeri che danno sempre più priorità ai viaggi in treno per la loro comodità, l'economicità e il ridotto impatto ambientale. Tuttavia, c'è ancora molto da fare, tra cui ampliare l'accesso alle aree poco servite e sviluppare ulteriormente l'integrazione digitale per un'esperienza davvero senza soluzione di continuità. Trainline è impegnata a lavorare con i partner del settore per superare questi ostacoli e sbloccare il pieno potenziale della ferrovia, rendendola la scelta preferita per i viaggi sostenibili in Italia e non solo”, afferma Jody Ford, CEO di Trainline.

Il Giubileo 2025 e i Grandi Eventi: Un’opportunità per il Turismo Ferroviario

Il Giubileo del 2025 rappresenta una straordinaria opportunità per consolidare il ruolo del treno come mezzo di trasporto sostenibile e strategico per i grandi eventi. Dopo l'anno record appena concluso a Roma, con 51,4 milioni di visitatori e 22,2 milioni di arrivi nel 2024, le aspettative per quest'anno sono altrettanto promettenti. Con il 33% degli italiani che prevede di visitare Roma per l'occasione, il treno è già la scelta preferita dal 35% dei visitatori, grazie alla sua comodità e al ridotto impatto ambientale. Inoltre, un ulteriore 68% dichiara di prendere in considerazione il treno come opzione di viaggio, a dimostrazione del crescente interesse per questa modalità di trasporto.

Tuttavia, anche tra coloro che opteranno per altri mezzi di trasporto, il treno è stato preso in considerazione nella maggior parte dei casi (68%), ma scartato a causa di fattori critici come il comfort percepito (40%), i costi (19%) e i problemi di connessione (14%). Ciò evidenzia la necessità di migliorare ulteriormente l'accessibilità e la competitività del trasporto ferroviario, soprattutto in vista di eventi globali come il Giubileo e i grandi eventi sportivi, che rappresentano una forte attrazione per i turisti.

“Viaggiare in treno significa viaggiare in maniera virtuosa e responsabile, minimizzando l’impatto negativo su ambiente e territori, ma significa anche scoprire destinazioni meno conosciute, più interne e cosiddette ‘minori’, come visto in occasione della visita a Monteriggioni nel corso del primo G7 Turismo. E noi, come ‘Sistema Italia’, possiamo contare su una delle reti ferroviarie più competitive d’Europa. Una vera e propria eccellenza che, specie in occasione del Giubileo, funge da strumento strategico di fondamentale importanza nella gestione dei flussi e nel sostegno a una promozione equilibrata e responsabile del nostro patrimonio”. afferma Daniela Santanchè, Ministro del Turismo.