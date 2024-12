PIL italiano: meglio della Germania ma debito pubblico critico

06 dicembre 2024 a

Il PIL rappresenta una delle metriche più significative per analizzare lo stato di salute economica di un Paese, e l’Italia, con la sua economia diversificata, continua a mostrare una resilienza interessante nonostante le sfide globali e interne. I settori che contribuiscono al PIL italiano sono molteplici, spaziando dal commercio estero al settore sanitario, passando per i consumi interni e il sempre più rilevante comparto dell’intrattenimento digitale. Analizzando le componenti principali e le prospettive di crescita per il 2025, si nota che le performance italiane non hanno troppo da invidiare a quelle di altre nazioni europee, in particolare della Germania.

I settori portanti del PIL italiano

La sanità, sia pubblica che privata, è una componente cruciale del PIL italiano. Le sfide affrontate negli anni hanno sottolineato l'importanza di un sistema sanitario solido, con un aumento delle spese per ricerca, infrastrutture e assistenza medica. Le spese sanitarie private, come assicurazioni e cure specialistiche, continuano a crescere, sostenendo una parte significativa dell'economia nazionale.

Non da meno è il commercio estero, un pilastro fondamentale dell’economia italiana. Nel primo trimestre del 2024, le esportazioni sono cresciute dello 0,6%, trainate dal Made in Italy, in particolare nei settori alimentare, moda e meccanica. Dall’altro lato, le importazioni hanno registrato un calo dell’1,7%, contribuendo positivamente alla bilancia commerciale. La capacità dell’Italia di mantenere competitività sui mercati globali è essenziale per la crescita futura, soprattutto in un contesto di rallentamento economico globale.

I consumi delle famiglie e della pubblica amministrazione costituiscono oltre il 50% del PIL italiano. Nel primo trimestre del 2024, i consumi nazionali sono aumentati dello 0,2%, evidenziando un trend positivo. Le famiglie italiane, seppur caute nelle spese, continuano a investire in beni di consumo e servizi, mentre la spesa pubblica, nonostante i vincoli di bilancio, ha contribuito a sostenere settori chiave come sanità ed educazione.

I fattori secondari

L'intrattenimento è un settore che ha subito una rapida evoluzione negli ultimi anni. Se immaginassimo il PIL come una torta, giochi e scommesse rappresenterebbero una delle fette più grandi. Infatti, mentre il segmento fisico (cinema, teatri, eventi sportivi) ha mostrato segni di ripresa post-pandemia, l'intrattenimento online ha registrato una crescita esponenziale. Piattaforme di casinò e slot online , canali streaming e servizi digitali stanno contribuendo in modo significativo al PIL. Gli italiani, sempre più connessi, destinano una parte crescente del proprio budget a forme di intrattenimento digitale, rendendo questo settore uno dei pilastri del futuro economico.

Non a caso, mentre nel corso del 2022-2023 il budget italiano speso per giochi d’intrattenimento fisici e online era di circa 136 miliardi di euro, nel 2024 la spesa ammonta a circa 22 miliardi di euro, mantenendo la cifra stabile rispetto al 2023. Ciò che emerge con forza è il ruolo centrale del gettito per l’Erario, stimato a 11,5 miliardi di euro, che rappresenta una componente fondamentale delle entrate pubbliche. Questo flusso finanziario, non solo contribuisce al bilancio dello Stato, ma sostiene settori strategici dell’economia nazionale. La stabilità della spesa e l’aumento della raccolta totale del 6%, pari a 155 miliardi di euro, confermano l’importanza del settore come fonte di risorse fiscali, ponendo l’Erario al centro di una dinamica che va oltre il semplice intrattenimento, trasformandolo in un piccolo pilastro dell’economia italiana.

Prospettive per il 2025

Le previsioni sul PIL italiano per il 2025 indicano una crescita moderata ma costante. Secondo l'Istat , il PIL dovrebbe aumentare dell'1,1% nel 2025, leggermente superiore rispetto all'1% stimato per il 2024. Tuttavia, la Commissione Europea è leggermente più cauta, prevedendo una crescita dell’1%. Questo rallentamento rispetto agli anni pre-pandemia riflette l'incertezza globale e le sfide strutturali che l’Italia continua ad affrontare.

Un aspetto critico è rappresentato dal debito pubblico. Si prevede che il rapporto debito/PIL salga al 138,2% nel 2025, rispetto al 136,6% stimato per il 2024. Questo dato rimane una delle principali preoccupazioni per la sostenibilità economica del Paese, limitando la capacità di spesa pubblica e imponendo una gestione prudente delle finanze.

Uno sguardo agli altri Paesi europei

Nel panorama europeo, l'Italia ha mostrato performance migliori rispetto ad alcune delle principali economie. La Germania, spesso considerata un punto di riferimento economico, sta attraversando una fase di recessione. Nel 2024, il PIL tedesco è previsto in calo dello 0,1%, dopo una contrazione dello 0,3% nel 2023. Per il 2025, la crescita della Germania è stimata allo 0,7%, inferiore rispetto all'1% previsto per l'Italia.

Questo dato riflette la capacità dell’Italia di adattarsi alle sfide globali, come l’aumento dei costi energetici e il rallentamento del commercio internazionale. La diversificazione dell’economia italiana, unita alla spinta del Made in Italy, ha permesso al Paese di mantenere una crescita moderata ma costante.

L’Italia può farcela