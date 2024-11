Living Insurance: una delle realtà più interessanti del settore assicurativo italiano

26 novembre 2024 a

Living Insurance nasce dall'esperienza ventennale di un gruppo di imprenditori del ramo assicurativo e finanziario. La loro conoscenza e pratica sul campo permette di costruire, insieme ai loro clienti, un futuro finanziario sicuro che dia un valore ai risparmi e alla ricchezza personale. La loro mission è migliorare la vita dei loro clienti, educando le persone alla tutela del proprio patrimonio dagli eventi imprevisti che potrebbero inficiare il loro tenore di vita. Living Insurance si avvale di strumenti finanziari e assicurativi personalizzati per venire incontro ad ogni esigenza del consumatore finale. Questa azienda non è legata a una sola compagnia assicurativa o partner finanziario ma collabora con le migliori compagnie assicurative sul mercato. Il loro approccio è fornire consulenza, lavorando a stretto contatto con la clientela per carpire ogni loro bisogno e necessità, con una flessibilità senza eguali. La loro preparazione è sempre aggiornata con i nuovi prodotti presenti sul mercato, grazie alla formazione fornita alla rete di consulenti indipendenti, sempre a disposizione dei loro clienti.

Living Insurance è un punto di riferimento nella proposta delle migliori soluzioni per la: previdenza, protezione vita, infortuni e investimenti. Lo scenario attuale indica che la pensione statale sarà nettamente inferiore all’ultimo reddito come lavoratori quindi è importante integrare il proprio reddito pensionistico. Living Insurance aiuta i propri clienti a progettare l’accantonamento dei capitali, permettendo una vita dignitosa post carriera lavorativa. Una sicurezza e una serenità in più grazie ad un reddito integrativo, una protezione dagli imprevisti che possono sorgere anche in età avanzata. Inoltre, Living Insurance pensa al futuro della propria clientela a tutela, non solo del suo cliente, ma anche dei componenti di tutto il suo nucleo familiare. Grazie alla collaborazione con le migliori compagnie assicurative garantisce delle soluzioni personalizzate, affinché i cari del cliente possano usufruire di una somma di denaro, anche in caso di un suo decesso o invalidità grave.

Gli infortuni sono incidenti che possono capitare nel tempo libero o mentre si svolge un’attività lavorativa. Living Insurance è accanto ai propri clienti per proporgli la migliore assicurazione sugli infortuni, anche per il loro nucleo familiare. In questo modo si garantisce un sostegno economico anche quando l’infortunio abbia condizioni invalidanti permanenti. Investire è impiegare parte del proprio capitale per l'acquisto di strumenti e prodotti finanziari che consentano di mantenere o accrescere la ricchezza. Living Insurance riconosce che i risparmi derivano da anni di sacrifici e sostiene l’importanza di investirli in modo sicuro, redditizio e personalizzato. Il loro punto di forza è la continua ricerca sul mercato di soluzioni ideali e uniche, in modo da soddisfare la più variegata clientela. La tranquillità grazie a una copertura completa, un’assistenza continua e un supporto alla clientela sono le basi fondamentali dell’attività di Living Insurance, il miglior partner assicurativo e finanziario.