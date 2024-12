Il flauto di Griminelli a Villa Italia con Morricone

05 dicembre 2024 a

Un doppio recital per il flauto di Andrea Griminelli e il pianoforte di Amedeo Salvato con le musiche di Ennio Morricone. Il 5 dicembre, alle 19.30, a Villa Italia nel cuore di Addis Abeba e venerdì 6 dicembre, alle 18 all’Auditorium G. Verdi, un doppio appuntamento con la magia di Andrea Griminelli, un talento noto a livello mondiale che nel corso della sua lunga carriera ha suonato al fianco di Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Sting e Zucchero e tanti altri big della musica. L’evento, in collaborazione con l’Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura di Addis Abeba, si tiene nell’ambito di Suono Italiano, progetto del CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica) che gode del contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo. Nel programma dei due concerti sono inclusi alcuni dei brani più belli e conosciuti di Ennio Morricone: Saharan Dream (Il tè nel deserto), Medley (C’era una volta il West), My Heart and I (La Piovra), Medley (Nuovo Cinema Paradiso).

“Andrea Griminelli è un artista che non ha bisogno di presentazione. Ha avuto riconoscimenti internazionali come il Grammy e in oltre 34 anni di carriera da solista si è esibito alla Scala, al Carnegie Hall e al Suntory Hall, tanto per citare alcuni dei teatri più noti al mondo. Grazie alla collaborazione con l’Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura di Addis Abeba in questi due giorni sarà in Africa, e precisamente a Addis Abeba in Etiopia, per rendere omaggio alle musiche del Maestro Ennio Morricone”, spiega il Presidente di AIAM, Associazione Italiana Attività Musicali e Vicepresidente del CIDIM, Francescantonio Pollice.

“Grazie alla collaborazione con il Ministero della Cultura e il CIDIM offriamo al pubblico di Addis Abeba l’occasione di apprezzare dal vivo le doti stupefacenti e la tecnica magistrale di Andrea Griminelli, un nostro interprete d’eccezione affermato a livello mondiale che sarà per l’occasione accompagnato al pianoforte da Amedeo Salvato. Attraverso le più belle colonne sonore di Ennio Morricone, questi nostri brillanti musicisti condurranno gli spettatori etiopi, tra cui numerose Autorità di governo e personalità del mondo della cultura, scienza e società civile, in un suggestivo viaggio ricco di emozioni e suoni. Tra gli obiettivi chiave di un istituto italiano di cultura all’estero vi è quello di promuovere la creatività italiana contemporanea nelle sue molteplici espressioni artistiche, e sono convinto che la doppia esibizione di Griminelli qui in Etiopia rappresenti un ottimo esempio di sinergie tra i vari attori del Sistema Italia ed è il modo migliore di adempiere a tale nostro compito”, conclude Semen Kumurzhi, Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Addis Abeba.