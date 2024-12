Su Radiofreccia si vota la Top 20. Quando scopriremo il vincitore

03 dicembre 2024 a

Andando su www.radiofreccia.it, è possibile votare la Top 20 di Radiofreccia dell'anno. Il vincitore sarà svelato in diretta lunedì 16 dicembre dalle 14 quando, in diretta con Cecile B, si scoprirà tutta la classifica dalla ventesima alla prima posizione e verrà decretato il vincitore della Top 20 2024 di Radiofreccia. Come ogni dicembre è arrivato il momento di tirare le somme e votare la Top 20 dell'anno di Radiofreccia.

Tra le 20 canzoni Top 20 più suonate da Radiofreccia nel 2024 avrete la possibilità di votare la vostra Top 20 preferita registrandovi su www.radiofreccia.it nella sezione dedicata alla Top 20 2024. Ogni giorno le canzoni in gara saranno presentate durante Electric Ladyland.