App InTaxi: "Nostro servizio regolare nel giorno di sciopero"

"In merito ad alcune informazioni circolate nelle ultime ore, desideriamo rassicurare l’utenza che il 29 novembre il servizio taxi sarà garantito in maniera pressoché regolare". È quanto si legge in una nota diffusa da App InTaxi che rappresenta uno dei principali operatori del settore. “Pur riconoscendo il diritto di alcune organizzazioni ad aderire allo sciopero generale, la stragrande maggioranza dei tassisti sarà operativa, assicurando un servizio puntuale ed efficiente su tutto il territorio nazionale”, si legge nella nota.

Il Presidente Alessandro Casotto ha dichiarato: “Eventuali disagi che potrebbero verificarsi saranno imputabili esclusivamente a un incremento della domanda derivante dalla temporanea indisponibilità di altri mezzi di trasporto pubblico. App InTaxi, la più diffusa e leader del settore, con la maggiore copertura del territorio nazionale, si impegna a mantenere alta la qualità del servizio e a garantire la massima affidabilità ai cittadini, anche in giornate particolarmente complesse come quella di domani”.